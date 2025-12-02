Ministerio de Salud Pública contrata a “médicos sin competencias mínimas”, denuncia el Círculo Paraguayo de Médicos

El escrito difundido por el CPM, asegura que los médicos contratados por el Ministerio de Salud, por ley, no pueden trabajar en el sector público, porque son egresados de carreras no acreditadas por la ANEAES.

Por su parte el director de la Primera Región Sanitaria, doctor Cecilio Roig Araújo, explicó que han solicitado ciertos requisitos para poder realizar la contratación del personal de blanco. “Deben contar con título universitario avalado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), además de poseer el registro profesional, requisitos de identidad y certificados”, sostuvo el médico.

Agregó que no tiene conocimiento de dónde dice la Ley que no debe contratarse por el Ministerio de Salud, de egresados de carreras no habilitadas por la ANEAES. “Uno al tener un título y un registro ha pasado por un proceso de formación”, explicó.

Lea más: Medicina: impulsan examen de suficiencia para egresados y carreras en plan de acreditación

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Si nos quitan médicos -descontratar- vamos a estar afectados. El recurso humano es el que nos da sostén a toda la zona norte y regiones aledañas. Traemos capacitaciones constantemente para la actualización de los profesionales de blanco”, mencionó el doctor Roig Araújo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Comunicado N° 22

El Ministerio de Salud contrata médicos egresados de carreras no acreditadas por la ANEAES, pese a que estos profesionales tienen prohibido por ley trabajar en el sector público porque su formación no garantiza las competencias mínimas para atender pacientes.

Al violar esta prohibición, el Ministerio introduce personal sin idoneidad en la red asistencial de la Primera Región Sanitaria, comprometiendo la seguridad del paciente, señala el comunicado del Círculo.

El incumplimiento es grave del órgano rector: la Ley de Educación Superior exige acreditación previa; el Código Sanitario, idoneidad profesional; la Ley del Sistema Nacional de Salud, calidad y seguridad del paciente; y la Constitución, concurso público como vía legal de ingreso.

“Al incorporar profesionales sin competencias mínimas en guardias, emergencias y áreas críticas, el Ministerio profundiza el deterioro del sistema sanitario. Estos contratos, al carecer de requisitos habilitantes, son nulos de toda nulidad y generan responsabilidad personal para quienes los autorizan”,afirman.

En otra parte, enfatiza que la contratación de profesionales sin competencia mínima no aumenta la capacidad de respuesta, sino el riesgo de daño. “La contratación de profesionales sin competencia mínima no aumenta la capacidad de respuesta, sino el riesgo de daño”, indica el comunicado.

El documento de los médicos, afirman igualmente que el ingreso incrementa el número de atenciones, pero no la resolución de los problemas de salud, generando diagnósticos incorrectos, tratamientos inadecuados, derivaciones evitables y complicaciones prevenibles. En los registros el paciente fue “atendido”, pero en la realidad no fue resuelto y queda más expuesto a daño. Un establecimiento sin capacidad resolutiva solo cuenta consultas; no cura personas.

En otra parte se refieren al futuro hospital. “El Gobierno anunció que el nuevo Hospital de Concepción estará concluido en 18 meses, pero no existe evidencia de planificación sanitaria previa: no hay estudios de disponibilidad de médicos y especialistas, de patologías prevalentes, de carga asistencial, de modelo de atención ni de servicios críticos. Se está construyendo un edificio sin el sistema que lo hará funcionar", refiere el comunicado.

“Se repite así el modelo de los “hospitales de fachada”: el nuevo hospital no resolverá el problema, solo lo trasladará a un edificio más grande. Al mes de inaugurado se informarán miles de consultas, pero no cuántos pacientes fueron realmente resueltos. La conducción actual del Ministerio de Salud reporta números, no resultados. En medicina no importa cuántas consultas o cirugías se realizan, sino cuántas se resuelven: sin resultados clínicos, la salud de la población no mejora", expresa el Círculo de los médicos.

El Círculo Paraguayo de Médicos solicita respetuosamente al Gremio Médico Nacional a denunciar cualquier contratación irregular, especialmente la incorporación de profesionales prohibidos por ley y sin las competencias mínimas para ejercer funciones asistenciales.

A la Contraloría General de la República, se solicita realizar de oficio una auditoria integral sobre los contratos irregulares de médicos egresados de carreras no acreditadas y sobre el uso de designaciones directas en toda la red asistencial del Departamento de Concepción, y, por extensión, en las 18 regiones sanitarias del país.

Al Ministerio Público piden actuar de oficio e investigar la posible comisión de hechos punibles vinculados a la contratación de personal sin competencia mínima, incluyendo lesión de confianza, exposición al peligro de personas y prevaricación administrativa, preservando la seguridad del paciente como bien jurídico superior.

“Al Presidente de la República, le rogamos, señor Presidente, considerar nuestra recomendación de no inaugurar ningún establecimiento de salud USF, centro de salud, hospital distrital, regional o general sin contar previamente con servicios esenciales propios y no privatizados, y sin disponer del plantel mínimo de recursos humanos exigido para su nivel. Una infraestructura sin servicios ni profesionales idóneos solo profundiza la crisis del sistema. Asimismo, le pedimos que escuche nuestras observaciones", concluye el documento.

No buscamos cargos públicos ni beneficios: somos profesionales de la salud que trabajamos en el sistema, conocemos su realidad y advertimos una corrupción estructural que afecta directamente a la población.

Nuestro único interés es contribuir a recuperar la calidad e integridad del sistema sanitario nacional”, finaliza el comunicado de la comisión directiva nacional del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM).