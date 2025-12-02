Villarrica: médicos urgen provisión de lámpara clave para quirófanos

En el Hospital Regional de Villarrica, médicos denunciaron a ABC que desde hace ocho meses deben realizar cirugías utilizando linternas de mano debido a la falta de la lámpara cialítica, equipo de iluminación necesario en quirófanos.

Los profesionales solicitaron al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) la provisión urgente de este artefacto y agregaron que, ante la carencia del equipo, las cirugías estarían siendo tercerizadas a un sanatorio privado de Coronel Oviedo, detrás del cual -afirmaron- se encuentra un político regional.

El viceministro de Rectoría de la Salud, José Ortellado, prometió revisar el proceso de adquisición del equipo con el objetivo de restablecer las cirugías que se encuentran suspendidas por la falta de la lámpara específica.

“Dejame ver con Insumos Estratégicos. Lo antes posible vamos a reponer eso”, mencionó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Villarrica: denuncian que una recién nacida falleció en UTI por falta de cardiólogo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fondos devueltos por Covax serán destinados a radioterapia

Por otra parte, el viceministro informó que el mecanismo Covax devolvió al Estado paraguayo los fondos correspondientes a las vacunas adquiridas durante la pandemia de Covid-19. Señaló que el dinero recuperado será destinado a la compra de dos equipos de radioterapia para el tratamiento del cáncer.

Aunque no precisó el monto exacto devuelto, afirmó que se trata de “casi la totalidad” de lo que el Estado había pagado por las vacunas. Tampoco pudo indicar la fecha en que se efectuó la recuperación del dinero.

“Se va a invertir en equipos de radioterapia para le programa de oncología. Uno irá la Incan y el otro de acuerdo a la infraestructura de algún hospital de alta complejidad”, dijo.

Lea más: Covax: Gobierno anuncia que se recuperó parte del dinero y adelanta cómo lo usarán

Antecedentes de los montos recuperados

En julio del 2024, la ministra de Salud, María Teresa Barán, había informado que se recuperó US$ 3,4 millones de los más de US$ 5.600.000 adeudados.

En dicha ocasión, la titular del Ministerio de Salud había indicado que el dinero iba a ser destinado a la atención de pacientes oncológicos con la compra de dos “aceleradores lineales”: uno que irá a Encarnación y otro a Ciudad del Este.