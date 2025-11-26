Guairá: Centros de salud de la periferia solo ofrecen especialidades básicas y falta total de neurocirugía

Los servicios de salud pública en la periferia del departamento de Guairá siguen enfrentando limitaciones importantes en la disponibilidad de especialistas, según reconoció el director de la IV Región Sanitaria, Dr. Rigoberto Alarcón. Los centros distritales ofrecen únicamente atenciones básicas, mientras que las especialidades más complejas se concentran exclusivamente en el Hospital Regional.

El Hospital Distrital de Independencia, el Centro de Salud de Iturbe y el de Paso Yobái figuran entre los que cuentan con pediatras, ginecólogos, clínicos, especialistas en medicina familiar y médicos generales. En Iturbe, incluso, se realizan algunos procedimientos quirúrgicos gracias a la presencia de cirujano y anestesiólogo.

Sin embargo, ninguna de estas unidades descentralizadas dispone de atención en especialidades como cardiología, neurología o gastroenterología, lo que obliga a los pacientes a trasladarse directamente a Villarrica para estudios o consultas más complejas.

“Estadísticamente, es muy difícil designar a estos especialistas en las periferias. Por eso todas esas subespecialidades se concentran en el hospital regional, que es el centro de cabecera”, explicó Dr. Rigoberto Alarcón.

El director confirmó además la total ausencia de un neurocirujano en todo el departamento. “No tenemos neurocirujano. Esa es una especialidad absolutamente en falta en Guairá”, afirmó.

La falta de esta especialidad implica que cualquier caso de traumatismo grave, tumor cerebral, lesiones medulares o patologías que requieran intervención urgente, debe ser derivado a Asunción o a otros departamentos.

Demoras en traslados en ambulancia

En otro punto, usuarios del Hospital Regional de Villarrica denunciaron demoras de varias horas en los traslados en ambulancia hacia centros asistenciales de la capital, especialmente en horas de la madrugada. Familiares de algunos pacientes aseguraron que las ambulancias “no llegaban”, a pesar de estar listas para el traslado.

El Dr. Alarcón negó haber recibido reportes oficiales sobre este tipo de demoras, pero reconoció que en momentos de alta demanda puede generarse “algún margen de espera”. Según explicó, la IV Región Sanitaria cuenta con 16 ambulancias en total.

“Estamos prácticamente con un 90% de cobertura. Si la ambulancia de Villarrica está ocupada, pedimos apoyo a las unidades de Iturbe, Independencia o San Salvador. No deberían pasar más de 25 a 30 minutos para tener un traslado disponible”, sostuvo.

Aclaró además que, de confirmarse tiempos de espera de varias horas, se trataría de un caso excepcional que no fue informado oficialmente a la región.

Farmacias cerradas por inventario

Otro punto que afecta temporalmente a los usuarios es el cierre de las farmacias de los centros asistenciales dependientes de la IV Región Sanitaria. Desde el lunes se encuentran sin atención al público debido al inventario semestral, que se extenderá hasta el viernes 28 de noviembre.

“Esto se realiza dos veces al año. Durante el inventario, la provisión para urgencias, internados, terapia adulta y neonatal está totalmente asegurada. Los referentes de cada sector envían las listas de lo que necesitan y se provee desde el parque sanitario”, indicó Alarcón.

Los pacientes ambulatorios que requieren medicamentos recetados deberán esperar la reapertura de las farmacias, lo que genera molestias especialmente en aquellos que dependen de tratamientos continuos.

Deterioro edilicio en el Hospital Regiona<b>l</b>

Consultado sobre los sectores del Hospital Regional de Villarrica que presentan humedad en paredes y techos —incluso en áreas recientemente remodeladas, como maternidad—, el director reconoció que existen “pocos puntos específicos” afectados.

“Estamos hablando con Recursos Físicos del Ministerio para atender esas filtraciones. En algunos casos, nosotros mismos vamos realizando reparaciones parciales”, deta