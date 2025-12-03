Basura acumulada: el “bello” paisaje a cuadras del eje corporativo de Asunción

La basura domiciliaria acumulada en los contenedores y veredas del barrio Itay, en la capital de la República, es el claro ejemplo de una administración municipal deficiente que dejó el ex intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez y que Luis Bello no logra solucionar.

Los vecinos indican que lo más preocupante es la proliferación de moscas y alimañas que se juntan en contenedores y veredas donde la basura se encuentra depositada.

Indican que la falta de recolección se da desde hace dos semanas, que los reclamos ya fueron realizados por los canales correspondientes, pero no hay respuesta.

Lea más: Barrio Herrera, otra zona afectada por la falta de recolección de basura

“Los niños y las mascotas son los más expuestos, porque juegan en la vereda, al lado de la basura. Estamos cansados de esta situación”, indicó María López.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este no es el único barrio que se encuentra en la misma situación, basta con realizar un recorrido por Asunción para encontrarse con el mismo “bello” paisaje.