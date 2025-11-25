Barrio Herrera, otra zona afectada por la falta de recolección de basura

En varios puntos de Asunción se pueden encontrar acumulaciones de basura, principalmente en los alrededores de postes o columnas, una situación que deja una horrible imagen de la capital.

Una de las zonas afectadas por esta situación es el barrio Herrera, ubicada a unas diez cuadras de la Municipalidad de Asunción, donde casi todos los basureros están llenos de bolsas cargadas, una señala clara de que hace días no se realiza la recolección.

Basilia Molina, una de las vecinas del lugar, indicó que las autoridades no cumplen con sus promesas. “Nosotros estamos hartos, estamos inundados de basura en el barrio”.

“Acá todos pagan sus impuestos, pero el servicio no funciona como debería. Hay vecinos que pagan un poco más para que le vengan a llevar sus basuras y eso no es justo”, añadió.

“Es una pena por lo que estamos pasando por culpa de las autoridades. Esta situación es muy peligrosa, porque puede el lugar se vuelve un basural maloliente. Además, esto puede acarrear contaminación y problemas de salud a todos los vecinos. Instamos a que nos den una solución lo antes posible”, finalizó.