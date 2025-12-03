Ineram: denuncian que Salud envió un serrucho de ferretería en vez de un esternótomo

Profesionales del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) denuncian nuevamente graves precariedades en el servicio. Ahora, lamentan la falta de un esternótomo, herramienta esencial para cirugías torácicas.

La denuncia tomó estado público tras la publicación en redes sociales de uno de los médicos. Este reveló que, ante reiterados pedidos, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) envió al hospital un serrucho de ferretería como reposición del equipo solicitado.

El 27 de marzo pasado, un equipo del Ineram programó un procedimiento considerado “sencillo”, que consistía en retirar la cánula de Montgomery a una paciente de 26 años. La intervención se complicó debido a una hemorragia provocada por la lesión de un gran vaso sanguíneo, según consta en la denuncia.

Ineram, sin esternótomo

Ante la urgencia, el cirujano decidió abrir el tórax de la paciente, pero se encontró que el Ineram no contaba con el esternótomo requerido. El residente debió trasladarse hasta la vivienda del profesional para buscar su herramienta personal.

Con ese instrumento pudieron continuar con la intervención, aunque la joven terminó intubada, en estado crítico y requirió una nueva cirugía, de la cual salió aún más grave. Finalmente, la paciente dejó terapia intensiva 15 días después.

“El servicio entero estaba destrozado. Quince días después sale de terapia. Viva. Gracias a Dios. Y ahí dijimos: BASTA (sic)”, expresó el doctor Carlos Morínigo, exministro de Salud, quien realizó la denuncia en redes.

Serrucho de ferretería en lugar de un equipo médico

De acuerdo con la denuncia, los profesionales venían solicitando desde 2023 la reposición de instrumentales básicos y ya habían debido suspender cirugías complejas por falta de equipamiento. La respuesta del Ministerio de Salud llegó recién cuatro meses después: enviaron al hospital una sierra de ferretería, en lugar del esternótomo requerido.

“Sí. Leyeron bien. Una sierra de ferretería. No es un instrumento médico. No está certificado. Y si falla, ¿quién responde?”, cuestionó Morínigo.

El médico añadió que, pese a la urgencia demostrada, el esternótomo no fue incluido en el presupuesto del próximo año. “Vinieron autoridades. Hicieron promesas. Nos mintieron en la cara. Y aún peor: esta necesidad no figura en el presupuesto 2024, ni 2025, ni 2026. Nuestro presupuesto fue recortado y nadie explicó nada. Nadie dio la cara”, lamentó.

Reclamos por condiciones dignas

Los profesionales del Ineram exigen condiciones básicas para ejercer su labor y garantizar seguridad a los pacientes.

“Nuestra tarea como médicos es recuperar la salud de nuestros semejantes, pero con herramientas dignas. No se puede sostener una vocación hecha de años de sacrificio dentro de un sistema deficitario que nos dice: ‘Hagan lo que puedan con lo que tienen’. ¡CARAJO, HASTA CUÁNDO! (sic)”, señala otra parte de la denuncia difundida por Morínigo.

En coincidencia con el Día del Médico, el profesional aprovechó para reclamar “seguridad para pacientes”, así como “dignidad y respeto” para el personal de salud, antes que “homenajes vacíos”.

Morínigo hace unas semanas, ya había realizado un lacerante reclamo ante la indigna comida para pacientes del Ineram, entre otras precariedades.