“La salud no puede ser privilegio de unos pocos”, reclama monseñor Cabello

En su homilía, el obispo Cabello señaló que Jesús invita a la responsabilidad y a “hacernos cargo” de construir una sociedad sana, con instituciones competentes que asistan a todos los ciudadanos. Sin embargo, lamentó que en Paraguay la atención cualificada en salud no sea un derecho efectivo, sino “un privilegio de unos pocos bendecidos por la bonanza económica o por avivados oportunistas”.

Indicó que la salud pública arrastra carencias crónicas: falta de insumos básicos, hospitales desabastecidos, profesionales que trabajan en condiciones precarias y pacientes que deben peregrinar en busca de atención.

“Se ha vuelto cotidiano escuchar la carencia de lo esencial. Los mismos profesionales se sienten impotentes al no poder dar respuesta”, expresó.

Además, habló de los “negociados” dentro del sistema de salud, calificándolos como una práctica cruel, injusta y criminal, porque lucran con la necesidad y el sufrimiento de las personas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Crítica directa al Estado y al programa Hambre Cero

El obispo fue categórico al afirmar que el Estado no invierte lo suficiente para garantizar la salud pública de las familias: “No es una prioridad real, y así no se puede progresar como país. ¿Cómo desarrollarnos con una población enferma?”, se preguntó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro momento de su alocución también criticó el alcance limitado del programa Hambre Cero, al que calificó de “pésimo”, porque beneficia únicamente a algunas instituciones y no garantiza una nutrición adecuada para todos los niños, especialmente los de primera infancia.

Recordó que la buena alimentación es la base de la prevención y parte esencial de una salud integral.

Salud integral: física, mental, ambiental y espiritual

Mons. Cabello insistió en que la salud debe ser integral y que debe llegar a todos: niños, jóvenes y adultos. Señaló que hace falta espacios y profesionales especializados, especialmente en enfermedades mentales.

Enfatizó la necesidad de un ambiente sano y advirtió sobre los efectos nocivos de contaminantes, químicos agrícolas como el glifosato, y sustancias tóxicas utilizadas en la minería, sin la debida fiscalización estatal.

También subrayó la importancia de la salud espiritual, recordando que muchas enfermedades “nacen de la falta de amor y de perdón”.

Lea más: Caacupé: "Sin conversión social, política y económica, no hay futuro" advierte monseñor Pistilli

“Denles ustedes mismos de comer y de sanar”: responsabilidad social

El obispo recordó la frase del Evangelio “Denles ustedes mismos de comer”, y la aplicó a la crisis de salud: “Jesús nos invita a ocuparnos de nuestros hermanos enfermos, no solo esperar milagros”.

Felicitó a las familias que cuidan con amor a sus enfermos y a los profesionales de la salud, a quienes llamó “héroes silenciosos que salvan vidas”, animándolos a no cansarse de servir y seguir adelante.

Pidió finalmente que la salud integral sea una prioridad nacional: “No permitamos que los ciudadanos sigan mendigando atención en otros países. Aún podemos y debemos dar respuesta desde nuestro Estado paraguayo”, puntualizó.

Lea más: Caacupé: Obispo advierte que la corrupción destruye la confianza y la vida digna en Paraguay