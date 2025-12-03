“Neneco” Acosta, internado en el Hospital Nacional por aneurisma grave

La información fue confirmada por el director del nosocomio, Dr. Miguel Ferreira, durante una entrevista mantenida esta noche con ABC Cardinal.

“Está internado hace dos o tres días aquí en Terapia Intensiva Adultos. Tiene un diagnóstico de una patología cardiovascular bastante grave, denominada aneurisma de aorta. Por ese motivo está internado en Terapia Intensiva de Adultos”, señaló el doctor Ferreira.

“Está monitoreado y medicado constantemente, con lo que implica la medicación de esta enfermedad”, añadió el galeno.

Estricto control de seguridad

El director del Hospital Nacional también confirmó que en el nosocomio hay un estricto control policial, a raíz del nivel de peligrosidad que representa el internado, lo que ha generado quejas de parte de pacientes y familiares.

“Hay un importante dispositivo de seguridad que controla y vigila detalladamente inclusive a los médicos y enfermeras que entran y salen de la sala donde está internado. Esta situación dificulta porque no estamos acostumbrados a eso, en la actividad diaria y los trabajos, pero no hay otra porque hay que hacer un control estricto cuando tenemos este tipo de paciente”, especificó Ferreira.

Posibilidad de intervención quirúrgica

El director del nosocomio también señaló que es evaluado por un equipo de cirujanos cardiovasculares y terapistas para decidir si debe ser sometido a una intervención quirúrgico o someterse a una medicación en terapia intensiva.

“En general la mayoría de los casos de aneurisma son de tratamiento quirúrgico. En este caso se completó todos los estudios y estaban en avaluación de ellos y van a decidir entre uno o dos días si amerita una cirugía”, explicó el galeno.

Finalmente. Ferreira pidió comprensión a los familiares de otros pacientes para tolerar el estricto control establecido por las fuerzas de seguridad debido que debe brindar la atención necesaria del paciente en cuestión.

Vilmar “Neneco” Acosta Marques, exintendente de Ypejhú, y con fuertes conexiones con el narcotráfico en la “Frontera Seca”, fue condenado a 39 años de prisión el 19 de diciembre de 2017, tras ser hallado culpable de ser el mandante del asesinato de Pablo Medina, corresponsal de ABC en Curuguaty, y de la joven Antonia Almada, quien la acompañaba en su vehículo cuando fueron interceptados por sicarios en motocicleta.

El crimen se concretó el 16 de octubre de 2014 en un camino vecinal de Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú.