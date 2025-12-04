Así custodian a “Neneco” Acosta en el Hospital Nacional: guardia armada 24 horas

El exintendente de Ypejhú, Vilmar “Neneco” Acosta Marques, de 50 años, recibe una fuerte custodia policial desde el 30 de noviembre, tras ser trasladado desde la Penitenciaría Nacional de Tacumbú al Hospital Nacional de Itauguá.

Condenado a 39 años de prisión por ordenar el asesinato del periodista de ABC Pablo Medina y de su asistente Antonia Almada en 2014, “Neneco” se encuentra actualmente internado en Terapia Intensiva debido a un aneurisma de aorta.

Según informó el suboficial Héctor González, dos agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) con fusiles, personal de la comisaría jurisdiccional y guardias penitenciarios conforman el dispositivo de seguridad que cubre las 24 horas.

“Estamos custodiando desde el día 30. La guardia es permanente y se mantiene hasta que reciba el alta médica”, explicó.

Un paciente de alto riesgo

El diagnóstico de aneurisma de aorta obligó a su derivación inmediata, y no se descarta que sea sometido a una cirugía. Las autoridades aún no precisan cuánto tiempo permanecerá internado, pero la custodia se mantendrá mientras siga en el hospital.

Acosta Marques fue encontrado culpable en 2017 de ser el mandante del crimen ocurrido el 16 de octubre de 2014 en Villa Ygatimí, cuando sicarios interceptaron el vehículo de Medina y Almada en un camino vecinal. Su conexión con estructuras criminales de la “Frontera Seca” lo convierte en un reo de alto riesgo, motivo por el cual el esquema de seguridad es reforzado.