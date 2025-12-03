Paraguayos en el extranjero celebrarán el día de la Virgen de Caacupé

Los paraguayos en Argentina, España, Rusia, Italia, Taiwán, Francia y Estados Unidos, así como en otros sitios lejanos a la tierra guaraní se preparan para celebrar el día de la Virgen de Caacupé con encuentros, actividades religiosas, culturales y gastronómicas.

Cada 8 de diciembre los paraguayos en el exterior realizan procesiones, misas y encuentros de confraternidad por el día de la Virgen Serrana.

Aprovechan la oportunidad para hacer conocer la cultura paraguaya con danzas y música, así como con la gastronomía típica que es siempre bien recibida por personas de otras culturas.

“Caacupe’i en Buenos Aires”, Argentina

“Caacupe’i en Buenos Aires” se denomina la actividad que organizan los connacionales en el vecino país.

El novenario inició el pasado 30 de noviembre y la misa concelebrada será el lunes 8 de diciembre a las 10:00, en el Complejo Deportivo de Villa Scasso, González Catán, en la avenida Int. Federico Russo 2800.

José Guerrero, paraguayo residente en Argentina, comenta que el club Atlético Deportivo Paraguayo, cada 8 de diciembre, organiza la celebración de “Caacupe’i en Buenos Aires.”

Concierto homenaje a la Virgen de Caacupé, en Italia

La Asociación Paraguay Italia invita al Concierto Homenaje a la Virgen de Caacupé, con motivo de los 36 años de la fundación de la organización.

“El concierto contará con la participación de la joven artista paraguaya Angélica Rodríguez, quien nos deleitará con un concierto de guitarra clásica y canto, creando un puente musical entre Paraguay e Italia para celebrar dichos acontecimientos”, manifiesta María Teresa Benítez, presidenta de la Asociación de paraguayos en Italia.

El evento será el 14 diciembre a las 17:00, en Chiesa San Silvestro al Quirinale (Via Ventiquattro Maggio 9, Roma).

Agregó que al finalizar el concierto se ofrecerá un brindis de celebración para conmemorar el aniversario de la asociación.

Misa, procesión y serenata en Barcelona

Como ya es tradicional, la parroquia de San Agustín en Barcelona, se prepara para recibir a gran cantidad de paraguayos que cada año se congregan para celebrar el día de la Virgen de Caacupé con una misa central, una procesión por la plaza y una serenata cargada de mucha emoción.

La misa solemne en honor a la Virgen Serrana será oficiada por el sacerdote paraguayo Aldo Villalba Medina, el lunes 8 de diciembre a las 11:30, organizada por la Comunidad Virgen de Caacupé de Barcelona.

La serenata estará a cargo del coro Tupasy Caacupé, Cucho y su guitarra, José Benito y Wenchu, y la bandita de los hermanos Portillo. También estarán presente tres elencos de danza.

Misa y desayuno en Barcelona

En otra zona de Barcelona, España, los paraguayos aprovechan el clima para reunirse y desayunar luego de la misa en honor a la Virgen de Caacupé.

Juan Acosta, paraguayo residente en España, indica que la actividad se realiza en la parroquia San Miguel Arcángel de Molins del Rey.

“Nos suelen visitar sacerdotes paraguayos de otros puntos de Cataluña y al finalizar la misa se hace una pequeña procesión y nos reunimos en un salón donde llevamos a la Virgencita y compartimos el desayuno. Como aquí, en España, en esta época hace mucho frío es un momento muy prudente para compartir nuestras comidas típicas como el mbeju con cocido, la chipa, la sopa, chipa so’o, etc”, comenta.

La actividad se llevará a cabo el lunes 8 de diciembre a las 10:00.

Festividad de la Virgen Serrana en Madrid

Alcorcón, un municipio de Madrid, donde reside gran cantidad de paraguayos invita a la celebración por el día de la Virgen de Caacupé, que se realizará el 8 de diciembre a las 13:00, en la parroquia San Pedro Bautista, donde se celebrará una misa y luego se presentarán números artísticos típicos de nuestro país.

Día de la Virgen de los Milagros de Caacupé, en París

Con motivo del Día de la Virgen de los Milagros de Caacupé, la Embajada de Paraguay en Francia invita a la misa en la Iglesia de la Misión Católica Española, ubicada en 51 rue de la Pompe, 75116, París.

La misa se celebrará el domingo 7 de diciembre, de 14:00 a 16:00.

“Con respeto a la libertad de culto, invitamos a quienes deseen unirse en oración por la paz y la solidaridad. Luego de la misa compartiremos el cocido y la chipa, como es tradicional en nuestro país”, indican.

Misa por la Virgencita Azul en Estados Unidos

“Estamos celebrando la novena con nuestra Virgencita peregrina, así como, la presencia y acompañamiento de nuestro líder espiritual el sacerdote Nerys Vega, quien cada año viaja para acompañar las festividades, también recibimos a Monseñor Gabriel Escobar, quien será nuestro celebrante principal”, especifica Laura Gray, paraguaya residente en Nueva York.

La misa central será el 6 de diciembre en la parroquia Maria Madre de Dios de la ciudad de Hillsborough NJ.

“En esta parroquia servimos todo el año, a través de nuestro ministerio de música católica Mater Dei, que además, se encarga de organizar las festividades en honor a nuestra Señora de Caacupé”, agrega.

El mencionado ministerio de música, a lo largo de 10 años, amplió su misión y desde hace tres años se presentan con el coro en la misa de Caacupé en la Basílica de San Patricio en Nueva York. Este año también estarán en Los Ángeles (California).

Misa solemne en Rusia

La Embajada de la República del Paraguay ante la Federación de Rusia invita a la comunidad paraguaya a la celebración de la Misa Solemne en honor a la Virgen de los Milagros de Caacupé.

Será el domingo 7 de diciembre, a las 14:30, en la Catedral Católica Romana de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, ubicada en la Calle Malaya Gruzinskaya, 27/11, Moscú.

Misa en honor a la Virgen de Caacupé en Taiwán

El sacerdote paraguayo en Taiwán, José Carlos López, comenta que la misa en honor a la Virgen de Caacupé será el domingo 7, a las 11:30, en la ciudad Taipei, distrito de Shipai.

Será en la parroquia de la comunidad Latina, donde se celebran las misas cada domingo y que aglutina a un importante número de paraguayos.

Elenco paraguayo de danza estará en las festividades de la Virgen, en Madrid

El elenco Raíces de mi tierra, de la profesora Mercedes López, se presentará con danza paraguaya en varias actividades por el día de la Virgen de Caacupé en Madrid, España.

La profesora Mercedes López es paraguaya residente en España y forman parte del elenco niñas y jóvenes paraguayas, hijas de paraguayos en España y bailarinas de otras nacionalidades que hoy visten trajes típicos de nuestro país, extendiendo la cultura paraguaya en el mundo.

Participarán en la serenata en la iglesia San Lorenzo (Lavapiés), el día 7 de diciembre desde las 20:00 y el lunes 8 de diciembre se presentarán la parroquia San Ignacio de Loyola, a las 12:30.