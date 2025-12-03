Tres atractivos para experimentar en Pedro Juan Caballero durante el fin de semana largo

Se acerca otro fin de semana largo teniendo en cuenta el feriado del lunes 8 de diciembre en nuestro país, a lo que se suman las vacaciones de los chicos y sin dudas, puede ser una ocasión propicia para hacer Turismo interno.

Muchas familias o grupos organizados de cualquier índole, buscan un tiempo para compartir juntos al aire libre y en cualquier horario, teniendo en cuenta el clima actual, además de salir de compras.

Una opción muy interesante para visitar en esta parte del país es la Laguna Punta Porã, considerada la cuna de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Otro atractivo creado en esta época del año en la frontera es el Paseo Navideño, frente a la Gobernación de Amambay y el infaltable turismo de compras, que se vive plenamente aprovechando diversas ofertas en ocasión de la proximidad de las fiestas.

Laguna Punta Porã, la cuna de la ciudad

La Laguna Punta Porã, representa un ícono de la historia de la ciudad de Pedro Juan Caballero; la formación poblacional a su alrededor dio origen a este distrito en el año 1899; el caudal de agua que forma la laguna, está rodeado de área verde formada por pastizales y algunos árboles que atraen a visitantes que comparten y se toman fotografías para llevarse un bonito recuerdo.

Una carreta campesina que representa el vehículo en el que antiguamente transportaban yerba mate y se detenían en el Paraje Punta Porã, también tiene su espacio en la plaza en el mismo predio de la laguna, así como unos murales en los que se grafica un pedazo de la historia de la terraza del país. El factor histórico de la laguna la convierte en un sitio ineludible para los que visitan esta ciudad.

El Paseo Navideño frente a la Gobernación

En coincidencia con la proximidad de la Navidad, la calle 14 de mayo fue convertida en peatonal desde fines de noviembre para la creación de un espacio conocido como el Paseo Navideño en la explanada de la Gobernación de Amambay con custodia policial permanente.

En el lugar fueron colocados una imagen de Papá Noel, el trineo, una bota gigante y otros adornos navideños. Además, una parte de la plaza Capitán Pedro Juan Caballero, ubicada frente al edificio gubernativo departamental, se destinó a la habilitación del denominado túnel de luces, con una longitud de aproximadamente 50 metros, un espacio muy concurrido en horas de la noche.

El infaltable turismo de compras

La ciudad de Pedro Juan Caballero es una referencia comercial por excelencia. La temporada alta es plenamente aprovechada por los comerciantes, que llenan sus tiendas con una gran variedad de ofertas, y también por los clientes provenientes de diversos puntos del territorio paraguayo y del brasileño.

La cotización en baja del dólar norteamericano significó una reducción de los precios de artículos importados y esto a su vez representa una ventaja para los compradores, por lo que hay razones de sobra para hacer turismo de compras en la capital departamental de Amambay.

A las habituales ofertas de electrónicos, informáticos, perfumes, juguetes, prendas de vestir, calzados y bebidas, ahora se suman las ofertas de artículos navideños ya sea para adornar la casa o cualquier otro ambiente o para regalar en ocasión de las fiestas que se vienen.

Estos tres atractivos pueden ser muy bien aprovechados por la comunidad durante el fin de semana y el feriado que se aproximan.