Vertedero barrial, reflejo de la desidia por parte de la municipalidad

Varias zonas de la ciudad de Asunción siguen sufriendo por la inundación de basura. La vereda de un predio que no está habitado, ubicado en Sexta proyectada entre Colón y Montevideo, a cuadras del club Deportivo Colón, se convirtió en un vertedero barrial.

Según la denuncia, hasta este lugar llega personal de la Municipalidad de Asunción, así como los carriteros, para dejar todo tipo de basura. También se nota basura domiciliaria, lo que indica que algunos vecinos de la zona utilizan este lugar para dejar sus desechos.

Lourdes Castiñeira, vecina del lugar, comentó que realizó varias denuncias con respecto a esta situación, pero nunca obtuvo respuesta alguna. “Los mismos de la municipalidad vienen a tirar la basura en este lugar. Cuando viene el tractor, en lugar de alzar y llevar todo, hacen tope contra la muralla y esos golpes ya afectan a las paredes de mi casa”.

“En varias ocasiones el lugar se llegó a prender fuego, pero los bomberos llegaron a tiempo. Imaginate que hay desde ramas secas, hasta bolsas de basura que se prenden rápido. Esto es un peligro no solo para mí, sino para toda la cuadra”.

Luego recordó: “Cuando se iba a jugar la final de la Copa Sudamericana vinieron y limpiaron todo. Después, se olvidaron de nuevo. Camiones de basura pasan de largo. Todos los días pasan por acá, pero no se quedan para llevar las basuras”.

A esto se le suma que en el lugar se juntan los famosos chespis. “Se juntan acá, hacen sus necesidades en el lugar, se tiran animales muertos y uno no puede caminar tranquilamente por el lugar”.

“Hice varias denuncias, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta y menos una solución a este problema. Al intendente Luis Bello le pido acción ante esta situación, porque no es solo visual, si no es algo insalubre”.