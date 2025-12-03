Video: denuncian intoxicación masiva de escolares en la SND

El doctor Carlos Morel, titular de la Dirección de Defensa del Consumidor de Asunción, confirmó que por un pedido del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) se realizó una intervención en conjunto hoy en la SND por una presunta intoxicación masiva en medio del desarrollo de los Juegos Sudamericanos Escolares.

Según el funcionario, hay “144 niños afectados” por el consumo de ciertos alimentos como pollo frito y arroz, aunque al momento del procedimiento ya no se encontraron restos de esas comidas, ya que estos platos se habrían servido ayer.

De igual manera, la intervención de hoy se dio cerca de las 11:30 cuando llegó el servicio de catering al lugar y se tomaron varias muestras para buscar microorganismos patógenos.

“Somos el único laboratorio en Asunción con la certificación para hacer una intervención de este tipo. Los síntomas se presentaron ayer y ya no encontramos restos de esos alimentos, tuvimos que hacer la intervención con lo de hoy y estamos analizando en nuestro laboratorio”, detalló a la 1080 AM.

Juegos Sudamericanos Escolares

Asunción alberga la concentración del deporte escolar sudamericano que se extenderá hasta el domingo 7 de diciembre.

Hay más de 1.900 atletas, junto con 200 voluntarios, 200 jueces y más de 250 profesionales del staff que forman parte del evento.

Las competencias se realizan en el Complejo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), donde se disputa balonmano, voleibol indoor, voleibol de playa, baloncesto, judo, tenis de mesa, ajedrez, atletismo y atletismo adaptado.

Por otra parte, el Parque Olímpico Paraguayo (COP) es la sede de natación, paranatación, futsal y básquet 3x3.

