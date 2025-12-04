Atyrá: MADES ordena el cese de perforación de pozos para un proyecto inmobiliario

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Social (MADES) emitió ayer la Resolución 1097/2025, que confirma que el sumario inicial y los estudios de verificación realizados en la zona confirmaron que las perforaciones de la empresa Petrohue Real Estate S.A y Highland Laggon no cuentan con declaración de impacto ambiental.

La intervención se hizo tras múltiples protestas de vecinos, quienes advirtieron un posible grave daño al acuífero que provee de agua potable a todo el departamento.

En el marco de la investigación del Mades, los funcionarios técnicos concluyeron que estas perforaciones pondrían en peligro el ecosistema de la zona por la envergadura de la obra.

Por ese motivo, se ordenó manera preventiva el cese de actividades de extracción de agua subterráneas contenidas en acuíferos y demás formaciones hidrogeológicas relacionadas con el proyecto.

Pobladores se movilizan mañana

Esta medida trajo tranquilidad parcial a la población que reclama el fin de la perforación en una zona en donde el agua ya es escasa para la comunidad.

Sin embargo, persiste la preocupación debido a que el Tribunal de Cuentas emitió el oficio a la Policía Nacional para que custodien el cumplimiento de una sentencia mediante la cual se ordena conectar los pozos. Esa resolución anterior hizo lugar a un pedido de la empresa, a pesar de la violación de normas ambientales y argumentos falsos, según aseguró el representante legal de los pobladores, Víctor Samaniego.

Por ese motivo, mañana viernes 5 de diciembre a las 8:00, los pobladores afectados por la falta de agua potable en Cordillera protestarán frente al Palacio de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Los ciudadanos exigirán la revisión de las medidas cautelares emitidas por los Tribunales de Cuentas – Primera y Segunda Sala, que favorecen a una empresa aparentemente perforó pozos sin licencia ambiental, según la más reciente resolución del Mades.