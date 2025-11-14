Zanja Jhu: Mancomunidad respalda inhabilitación de pozo artesiano

La Mancomunidad de Municipalidades de Cordillerita (MMC) hizo público este viernes un comunicado sobre la situación del pozo artesiano perforado en la compañía Zanja Jhu, distrito de Atyrá, propiedad de la empresa Petrohue S.A.. El documento expresa apoyo a la decisión municipal de inhabilitar la operación del pozo, señalando que esta medida responde a la defensa del ambiente, la legalidad y el interés general.

El bloque municipal está integrado por Emboscada, Nueva Colombia, Loma Grande, Altos, Atyrá y Tobatí, y subraya que la protección del agua es prioridad territorial.

Autonomía municipal como principio constitucional

Como primer punto, la MMC reafirma que la autonomía municipal, garantizada tanto por la Constitución Nacional como por la Ley Orgánica Municipal, es un pilar fundamental para la gestión territorial. Enfatizan que los gobiernos municipales son los responsables de regular actividades que puedan afectar el ambiente, la salud pública y los recursos naturales.

La organización rechaza cualquier acción que pretenda desconocer o debilitar estas atribuciones, especialmente sobre temas que afectan directamente la disponibilidad, calidad y sostenibilidad del agua.

Respaldo a la medida tomada en Atyrá

Sobre la inhabilitación del pozo artesiano en Zanja Jhu, la Mancomunidad manifiesta su apoyo a la decisión municipal en caso de que esta se fundamente en la protección del agua, el cumplimiento de leyes ambientales y la seguridad comunitaria.

El documento señala que toda explotación de agua subterránea debe ajustarse a la Ley 3239/07 de Recursos Hídricos, la Ley 5581/16 de Política Nacional del Agua, contar con estudios de impacto ambiental y permisos obligatorios, además de cumplir con las ordenanzas municipales vigentes.

Asimismo, solicitan a las instituciones competentes actuar con “transparencia y celeridad”, con garantías para que ninguna actividad privada comprometa los acuíferos o sistemas hídricos de la zona.

La Mancomunidad recuerda que el acceso al agua está reconocido como derecho humano esencial. Asimismo, la MMC reconoce y acompaña la preocupación de ciudadanos, comisiones vecinales y organizaciones ambientales que vienen realizando reclamos públicos desde hace meses por presuntas irregularidades en perforaciones realizadas sin permisos ambientales ni estudios técnicos.

Incluso en días recientes, vecinos se manifestaron denunciando falta de control y acción estatal. La Mancomunidad solicita que la participación ciudadana se mantenga informada, pacífica y respetuosa, pero firme.