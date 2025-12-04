El IAEE gradúa a nuevos líderes estratégicos en programas del año 2025

El IAEE es una de las referencias en formación de líderes para la defensa y el desarrollo nacional. En el acto de egreso, su director el Gral de División Aer Edwin Martínez, destacó la importancia de la formación académica de alto nivel para el futuro del país.

Durante este año lectivo, la institución logró la graduación de 298 nuevos profesionales, quienes completaron exitosamente su formación en los cinco programas académicos de excelencia que dicta el instituto.

Formación en Defensa y Desarrollo

Los programas cursados abarcaron niveles de Doctorado y Maestría, y también especializaciones exigiendo a los estudiantes un arduo trabajo y compromiso académico. Durante el riguroso proceso formativo, los egresados profundizaron en estudios críticos sobre la defensa, el desarrollo y la seguridad, dejando además un aporte tangible a través de sus trabajos científicos de investigación.

Dicha formación no se limitó a la sede central de Asunción (Bloque B del Ministerio de Defensa); los programas también se impartieron en la sede de Hernandarias, gracias al convenio vigente con la Fundación Parque Tecnológico e Itaipú Binacional.

Además, la experiencia académica se vio enriquecida con viajes de realidad internacional a países como Taiwán, Colombia, Panamá, Estados Unidos y varias naciones europeas.

Llamado a la integridad y la identidad

En su discurso, el Gral de División Aer Edwin Martínez subrayó que la presencia del Primer Mandatario no fue solo protocolar, sino un mensaje potente para la comunidad académica.

El director hizo un fuerte énfasis en el perfil ético que la nación demanda de sus líderes estratégicos. Instó a los graduados a ser ciudadanos disciplinados y honestos.

“El Paraguay necesita de personas probas, cuya honestidad sea la brújula en cada decisión. Y, por supuesto, necesita de trabajadores incansables, que con su esfuerzo diario construyan el porvenir de nuestra nación”, dijo.

Asimismo, Martínez apeló al sentido de pertenencia y a la identidad nacional como pilares fundamentales para el servicio público: “Nuestro país necesita... de ciudadanos que sientan en su corazón la historia, la cultura y las tradiciones que nos unen… que se identifiquen con nuestra herencia”.

Proyección internacional

El año académico 2025 también consolidó la relevancia internacional del IAEE. El Gral. Edwin Martínez resaltó como un logro institucional la organización, por primera vez en el país, de la XXVI Conferencia de Directores de Colegios Iberoamericanos de Defensa, recibiendo a 13 delegaciones extranjeras y posicionando a Paraguay como un actor clave en el diálogo regional de seguridad.