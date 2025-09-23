El IAEE es anfitrión de la XXVI conferencia sobre defensa Iberoamericana

La conferencia se lleva a cabo del 22 al 26 de septiembre en Asunción y tiene como participantes a 15 delegaciones que componen la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos (ACDIA) y se realiza por primera vez en el Paraguay de la mano del Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE).

En el discurso de apertura, su director el Gral. Div. del Aire Edwin Martínez destacó la trascendencia de este encuentro, que no solo constituye un hito para Paraguay, sino que también refuerza un mecanismo de colaboración permanente entre los institutos de defensa de la región.

Asimismo subrayó que la defensa es un concepto integral que va más allá de lo militar, abarcando la protección de la dignidad, los derechos humanos, la institucionalidad democrática y el desarrollo sostenible.

La conferencia, creada en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Oporto en 1998, busca promover el intercambio de experiencias y debates sobre una cultura de paz, defensa y seguridad internacional.

En ese sentido, el General Martínez resaltó el papel fundamental de estas instituciones formativas al afirmar que “los colegios de defensa desempeñan un papel insustituible por ser instituciones donde se cultivan el conocimiento, se forja el liderazgo y se proyecta el futuro”.

El valor estratégico del evento ha sido ampliamente reconocido a nivel nacional, recibiendo declaraciones de Interés Nacional por la Cámara de Diputados, de Interés para la Cultura de la Defensa por el Ministerio de Defensa Nacional, de Interés Educativo por el Ministerio de Educación y Ciencias, y de Interés Turístico Nacional por la Secretaría Nacional de Turismo.

El director del IAEE concluyó su intervención expresando su deseo de que el diálogo iniciado se traduzca en “acciones concretas, en alianzas duraderas y en una visión compartida de defensa y seguridad para el desarrollo de nuestras naciones”.

IAEE: Más de medio siglo formando a los líderes estratégicos del Paraguay

El Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE), anfitrión de este evento, celebra 57 años desde su creación, consolidándose como un pilar fundamental en la formación de líderes para la defensa, el desarrollo y la seguridad estratégica del Paraguay. Fundado originalmente el 27 de agosto de 1968 como Colegio Nacional de Guerra, es hoy la casa de estudios de más alto nivel del país en su área, dependiente del Consejo de Defensa Nacional.

Desde sus inicios, el IAEE ha tenido la misión de impartir a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, funcionarios del Estado y civiles del sector privado los conocimientos necesarios para convertirse en los futuros líderes del país.

Su objetivo es lograr la máxima armonía entre los diferentes campos de acción del Estado para alcanzar el bien común, fomentando la integración cívico-militar y el debate sobre los problemas nacionales. En palabras de su actual director, el Gral. Edwin Martínez, la institución “nació con la visión de aportar al pensamiento estratégico nacional” y a lo largo de su historia “ha acompañado la evolución del país, respondiendo a los nuevos desafíos del entorno geopolítico y tecnológico”.

Reconocido como Institución de Educación Superior desde 2003, el IAEE está facultado para expedir títulos de posgrado y destaca por su excelencia académica. Ofrece cinco programas de posgrado diseñados para fortalecer las capacidades estratégicas de la nación:

• Doctorado en Defensa, Desarrollo y Seguridad Estratégica Nacional.

• Maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional.

• Especialización en Inteligencia Estratégica.

• Especialización en Ciberseguridad y Ciberdefensa Estratégica.

• Programa de Capacitación en Liderazgo Estratégico.

El IAEE opera en sus instalaciones ubicadas dentro del predio del Ministerio de Defensa Nacional en Asunción, a donde se trasladó en 1991. La elección del instituto como sede de la XXVI CDCDIA es un reconocimiento a su prestigio y liderazgo en el ámbito internacional.