Caacupé: desde hoy rigen las limitaciones para vehículos pesados y bicicletas

En el marco del “Operativo Caacupé 2025″ desde este viernes a las 17:00 entran en vigor las restricciones de circulación sobre la ruta PY02, dispuestas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, con el fin de garantizar un tránsito seguro durante la peregrinación a Caacupé.