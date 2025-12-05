Caacupé: desde hoy rigen las limitaciones para vehículos pesados y bicicletas

El inspector Roland Cardozo, jefe de la Patrulla Caminera, señaló que la prohibición afecta a camiones de 10 toneladas en adelante, vehículos con acoplados, transportadores de ganado, cargas indivisibles y unidades que trasladan combustibles o materiales inflamables, en el marco del Operativo Caacupé.
Indicó además que tampoco podrán circular bicicletas ni vehículos que no cumplan con las condiciones técnicas de seguridad que se deben tener.
Los tramos restringidos serán desde el km 86,5 de la PY02, en Itacurubí de la Cordillera (sentido Interior–Capital), y desde el km 15—empalme con la ruta D027 en San Lorenzo— en el sentido Capital–Interior.
Hasta el 8 de diciembre
Las disposiciones se extenderán hasta las 10:00 del lunes 8 de diciembre, aunque podrían prolongarse hasta el mediodía según la necesidad.
Con esta medida se busca ordenar la circulación, minimizar riesgos y proteger tanto a conductores como a los miles de peregrinos que estarán participando de la festividad mariana.
