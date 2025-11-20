¿Cuánto se gasta para llegar a Caacupé? Estos son los precios para la festividad de la Virgen

Néstor Florentín, chipero que se ubica desde hace años al costado de la Basílica, comentó que desde temprano ya se percibe “otro ambiente” en la ciudad. “Ya hay movimiento, la gente viene a preguntar, a mirar; algunos vienen desde ahora para recorrer y quedarse para la novena”, relató.

Señaló que este repunte entusiasma a los vendedores, quienes cada año esperan estas fechas para mejorar sus ingresos.

Mencionó que la mayoría de los vendedores mantiene el costo habitual de la chipa y, para acelerar las ventas, recurren a combos que incluyen bebidas u otros productos. Tras un recorrido por el centro de Caacupé, se pudo observar que estos son los principales gastos que un visitante tendrá al llegar a la ciudad.

<b>Precios de alimentos en la zona de la Basílica</b>

Los vendedores ya tienen una lista de precios para los peregrinos:

Chipa argolla grande: G. 5.000

Chipa pequeña: 3 por G. 10.000

Butifarra: 2 por G. 5.000

Cocido en vaso: G. 5.000

Jugo natural: G. 5.000

Ensalada de frutas: G. 5.000

Gaseosa de medio litro: G. 8.000

Agua en botella: desde G. 5.000

Para quienes llegan caminando o en familia, estos costos ya forman parte del presupuesto a considerar.

Pasajes desde Asunción y Central hacia Caacupé

Los precios del transporte público para este fin de semana, y en general para los días de mayor afluencia, van desde G. 4.100 hasta G. 11.300, dependiendo del punto de partida.

Tarifas desde Asunción y ciudades del área metropolitana:

Asunción – Ypacaraí: G. 5.200

Asunción – Desvío San Bernardino: G. 5.800

Asunción – Caacupé: G. 7.900

Fernando de la Mora – Caacupé: G. 6.800

San Lorenzo – Caacupé: G. 6.100

Capiatá – Caacupé: G. 4.900

Itauguá – Caacupé: G. 4.100

Otros tramos hacia la Villa Serrana:

Ypacaraí – Caacupé: G. 4.100

Tobatí – Caacupé: G. 4.100

Piribebuy – Caacupé: G. 4.100

Atyrá – Caacupé: G. 4.100

Eusebio Ayala – Caacupé: G. 4.100

Desvío Valenzuela – Caacupé: G. 4.500

Itacurubí – Caacupé: G. 4.800

Santa Elena – Caacupé: G. 6.100

Arroyos y Esteros – Caacupé: G. 6.100

San José – Caacupé: G. 7.000

Coronel Oviedo – Caacupé: G. 11.300

<br>

¿Cuánto se gasta en total?

Un peregrino o visitante que vaya solo desde Asunción y vuelva en el día puede gastar aproximadamente:

Ida y vuelta en bus: G. 15.800

Algún refrigerio (chipa + agua): G. 10.000

Cocido o jugo adicional: G. 5.000

Total estimado mínimo: G. 30.000 por persona.

Para quienes se trasladan en familia, consumen más alimentos o realizan compras de recuerdos y artesanías, el presupuesto puede aumentar considerablemente. Por eso, es recomendable planificar con anticipación los gastos y prever un monto extra, de manera que la visita a Caacupé se pueda disfrutar plenamente, sin preocupaciones y aprovechando al máximo todo lo que la ciudad ofrece durante la festividad.