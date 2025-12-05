Funcionarios de Capasa anuncian huelga de hambre ante cuatro meses de salarios impagos

Funcionarios de la Cañas Paraguayas S.A. (Capasa) se manifestaron este viernes para exigir el pago de sus salarios atrasados, que la estatal adeuda desde hace cuatro meses. Denuncian además que, pese a los descuentos mensuales, no cuentan con cobertura del Instituto de Previsión Social (IPS) desde febrero de 2024.

La situación llegó a un punto crítico y por esta razón un grupo de trabajadores prepara el inicio de una huelga de hambre para la próxima semana, como medida de presión ante la falta de respuestas de las autoridades.

“Estamos sobreviviendo con ayuda de vecinos y amigos”

Javier Villalba, uno de los manifestantes, explicó que la situación golpea de manera directa a las familias de los funcionarios. Señaló que varios compañeros enfrentan problemas de salud sin posibilidad de acceder a sus tratamientos.

“Estamos reclamando nuestros salarios atrasados que no estamos percibiendo hace cuatro meses. Tampoco tenemos la cobertura de IPS desde febrero del 2024. Es muy preocupante: un compañero necesita operarse de una hernia y una compañera está internada en el Hospital San Jorge. Estamos sobreviviendo con hamburgueseadas, con ayuda de los vecinos, amigos y familiares”, lamentó.

Villalba recordó que la estatal adeuda los salarios de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, además del aguinaldo. En total, calculan que la deuda salarial y previsional asciende a unos 4.500 millones de guaraníes.

Fábrica paralizada por falta de insumos

El trabajador confirmó que la fábrica de Capasa quedó totalmente paralizada desde ayer debido a la falta de insumos, situación que afecta incluso la posibilidad de generar ingresos.

“La empresa no está operativa por falta de insumos. Las proveedoras frenaron las entregas por falta de pago. Así es imposible trabajar y mucho menos esperar cobrar”, afirmó.

Exigen intervención inmediata del Estado

Villalba mencionó que el nuevo presidente designado por el Ejecutivo, el ingeniero José Barbosa, asumió la semana pasada, pero hasta ahora no ofreció respuestas concretas.

“Capasa es una empresa símbolo del país, según dice el presidente, pero sus empleados no cobran hace cuatro meses y no tienen IPS. El Estado, como accionista mayoritario, debe hacerse cargo”, sostuvo.

Huelga de hambre y cierre de calles

Unos cinco funcionarios ya se anotaron para iniciar una huelga de hambre la próxima semana, mientras continúan los preparativos legales. También advirtieron que realizaran cierres de calles, pese al cansancio acumulado por la falta de ingresos.

Capasa cuenta actualmente con unos 150 empleados, todos afectados por los retrasos. Los trabajadores señalaron que incluso hay personas que no pudieron jubilarse porque la empresa no realizó los aportes correspondientes al IPS.