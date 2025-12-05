Lejos de la patria, cercanos en la fe: paraguayos en España conmemoran a la Virgen de Caacupé

Desde el año 2001 cuatro paraguayas tomaron el compromiso de organizar la festividad de la Virgen de Caacupé en Barcelona, España. Este 2025 se encuentran trabajando para el novenario, la misa central y procesión que llevará a cabo el próximo 8 de diciembre a las 11:30, en la parroquia San Agustín.

María Antonia Villagra, comenta que además de su equipo, que está conformado por Gloria, Frida y Elida, también se suman otros connacionales como voluntarios.

Manifestó que el objetivo, además de la devoción, es que el mensaje llegue a toda la comunidad paraguaya ese día, a través de la homilía que estará a cargo del sacerdote Aldo Villalba Medina.

Estará presente el coro Tupasu Caacupé, además de Cucho y su guitarra, así como José Benito y Wenchu.

“Cuando termina la eucaristía salimos de la parroquia en procesión por la plaza y a continuación le ofrecemos una serenata a la Virgencita de Caacupé. Actúan cantantes paraguayos, elenco de danzas folclórica, bandita, entre otros”, especificó.

Resaltó que todos los años se hace presente el cónsul de Paraguay en Barcelona, José María González Ávila.

La ornamentación del altar de la Virgen está hecha con flores naturales y dentro del templo también colocaron un pesebre “a lo Paraguay”, teniendo en cuenta que se acerca el día que se recuerda el nacimiento de Jesús en un establo.