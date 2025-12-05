Nacionales
05 de diciembre de 2025 - 14:52

Caacupé 2025: Salud emite recomendaciones para una peregrinación segura

Salud recordó qué cuidados se deben tener en cuenta a la hora de peregrinar.
Salud recordó qué cuidados se deben tener en cuenta a la hora de peregrinar.ARCENIO ACUÑA

El Ministerio de Salud lanzó una serie de medidas para garantizar una peregrinación segura hacia Caacupé, con énfasis en la hidratación, el uso de ropa apropiada, la elección de alimentos seguros y la advertencia para personas con enfermedades de base.

Por ABC Color

Ante el aumento de peregrinantes que se dirigen a la Villa Serrana por la festividad de la Virgen de Caacupé, el Ministerio de Salud Pública emitió una serie de recomendaciones para prevenir golpes de calor, lesiones y otros riesgos durante las largas caminatas que se registran en estos días previos al 8 de diciembre.

La cartera sanitaria insta a los fieles a preparar su recorrido con responsabilidad, teniendo en cuenta las altas temperaturas y el esfuerzo físico que representa la peregrinación.

Protección contra el sol y equipamiento adecuado

Recomendaciones del Ministerio de Salud para los peregrinantes de Caacupé-

El Ministerio recuerda que es fundamental protegerse del sol mediante el uso de sombreros, viseras y lentes, además de aplicar protector solar adecuado para cada tipo de piel. La aplicación debe hacerse 30 minutos antes de la exposición y renovarse cada dos horas.

También se recomienda vestir ropa clara, ligera y transpirable, y utilizar calzado deportivo que brinde soporte. “No caminar con sandalias ni zapatillas livianas”, insiste la institución.

Hidratación constante y alimentos seguros

Operativo Caacupé 2025: cuidados a la hora de peregrinar.

En cuanto a la hidratación y alimentación, Salud señala que es clave:

  • Evitar bebidas alcohólicas.
  • Beber abundante agua cada 20 a 30 minutos, incluso sin sentir sed.
  • Consumir frutas frescas y alimentos ligeros.
  • Mantener la higiene de manos y alimentos.
  • Comprar únicamente en locales limpios y verificar etiquetas de productos envasados.
  • Evitar alimentos con olor o sabor extraño.

Quiénes no deberían peregrinar

Operativo Caacupé 2025: cuidados a la hora de peregrinar.

La cartera sanitaria advierte que la caminata no es recomendable para personas con condiciones de salud que pueden agravarse por el esfuerzo físico o la exposición al calor. Entre ellas:

  • Quienes hayan sufrido infarto en los últimos 12 meses.
  • Pacientes con insuficiencia cardíaca o hipertensión no controlada.
  • Personas con sobrepeso u obesidad.
  • Personas con enfermedades dermatológicas como albinismo, vitíligo o lesiones precancerosas.
  • Personas con problemas severos de visión o audición.

Descansos, clima y grupos de acompañamiento

El Ministerio sugiere planificar paradas en lugares sombreados, caminar en grupo y estar atentos a los pronósticos de cambios bruscos de clima.

Además, recuerda que niños, niñas, embarazadas —especialmente en el último trimestre— y adultos mayores no deben exponerse a largas caminatas ni a variaciones extremas de temperatura.

La institución insistió en que la prevención es clave para que la peregrinación sea un acto de fe seguro, recordando que estos días suelen concentrar el mayor flujo de fieles en las rutas que conducen a Caacupé.