Conocé los puntos de expendio de agua de Essap en Caacupé

Desde el 1 de diciembre, la Essap inició la distribución gratuita de botellas de agua en diferentes puntos estratégicos del recorrido, con una previsión total de 50.000 unidades, priorizando los días de mayor concurrencia.

A partir del 7 de diciembre, estarán habilitados tres puestos principales de hidratación:

Kurusu Peregrino, donde se dispondrán pulpos y botellitas de agua.

Costado de la Basílica, frente al Banco Nacional de Fomento, con pulpos y botellitas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bajada paralela a la ruta, frente a la rotonda Espíritu Santo (Km 52), que contará con pulpos, un túnel de hidratación y botellitas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para garantizar la provisión constante de agua potable, Essap en coordinación con SENASA instaló cinco tanques de 5.000 litros, distribuidos en:

- Vivero Forestal de la Gobernación de Cordillera

- Kurusu Peregrino (Km 48)

- Rotonda Cristo Rey – Vieja Ruta N.º 2 (Km 60)

- Compañía Cerro Real – Ña Vicenta (Km 56 ½)

- Frente a la estación Shell (Km 41)

Lea más: Tupãsy Ykua: el agua que renueva la fe del peregrino

Hay 40 grifos públicos

También se habilitaron 40 grifos públicos en puntos clave del trayecto y en los alrededores de la Basílica para asegurar un suministro continuo.

El operativo incluye además cuatro camiones cisterna de 10.000 litros, que recorrerán la zona para reforzar la distribución en momentos de mayor demanda y garantizar que nunca falte agua potable durante la peregrinación.

Como complemento, Essap dispondrá de un espacio de descanso frente a su oficina administrativa en Caacupé (Avda. Tte. Fariña e/ Concepción y Alberdi), equipado con colchones, toldos, agua y ventiladores, diseñado para que los caminantes puedan recuperar energías en un ambiente seguro y fresco.

Finalmente, cinco móviles se sumarán al apoyo logístico para la limpieza de espacios públicos, contribuyendo al orden y la higiene en los puntos de mayor concentración de peregrinantes.

Lea más: Familia francesa se vuelve devota de la Virgen de Caacupé