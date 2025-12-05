Senabico descarta la posibilidad de donar tierras de Lusipar

Organizaciones campesinas se movilizan esta mañana y anunciaron que avanzarán hacia las tierras de la estancia Lusipar, actualmente bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), con la intención de ocuparlas.

El dirigente campesino Elvio Benítez informó este lunes que plantearon al Gobierno la donación de 11.000 hectáreas de las 138.000 que conforman la propiedad.

Benítez explicó que la ley establece la subasta o donación de los bienes bajo administración de Senabico.

Tierras sin comiso confirmado no se donan

La ministra Teresa Rojas descartó que, en este momento, el inmueble pueda ser donado.

Precisó que, conforme a la ley, la estancia permanece bajo administración de Senabico mientras no se confirme el comiso.

“Si bien es cierto que la ley de Senabico establece la donación, no podemos donar algo que no nos pertenece. Esa estancia, hasta que termine el juicio y se confirme un comiso, eventualmente, pertenece a una empresa privada. Senabico, en este momento, no puede donar a nadie algo que no es de su propiedad”, afirmó.

Arrendamiento, el destino considerado “más adecuado”

Rojas señaló que el arrendamiento fue la alternativa más conveniente para mantener la productividad del inmueble.

“Esta estancia está siendo administrada por Senabico por una orden judicial. Nosotros tenemos que darle el destino más adecuado. Lo más adecuado para que esas tierras se mantengan productivas, agrícola o ganaderamente, era alquilar. No podíamos dejar morir ese inmueble. No podíamos dejar ocioso”, refirió.

La ministra reveló que los bienes comisados “sistemáticamente” han sido objeto de amenazas de invasión desde el momento de su incautación.

Elvio Benítez está imputado por “apología del delito”, junto con otros siete dirigentes campesinos, y actualmente cuenta con orden de captura.