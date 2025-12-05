Lusipar: “Vamos a ir tras nuestro objetivo”, afirma dirigente campesino

Un grupo de 500 campesinos, autodenominados sin tierra, están concentrados en la Plaza la Paz, en Santa Rosa del Aguaray, sitio donde mantendrán una plenaria y posterior a ella marcharán hasta la estancia Lusipar, bajo la amenaza de invadirla.

El lugar de concentración se encuentra a unos 50 kilómetros de distancia de la zona a la que desean llegar.

“Ahora vamos a realizar una plenaria, que podría durar una o dos horas, y luego tomaremos la decisión que le vamos a estar comunicando a ustedes. Estamos aguardando a un grupo de compañeros que están llegando para poder arrancar”, señaló Elio Giménez, dirigente campesino.

A renglón seguido expresó: “Nosotros vamos a ir tras nuestro objetivo, tenemos nuestro plan dentro del marco de la ley, para poder manifestarnos y exigir acceder a un pedazo de tierra”.

Cuando fue consultado sobre las acciones tomarán, teniendo en cuenta que la Policía tiene órdenes de no dejarles ingresar al lugar, el dirigente campesino sostuvo: “Nosotros entendemos, pero tenemos nuestro plan todo organizado”.

“Ya tenemos una decisión tomada y dentro del marco de la ley vamos a avanzar. Y si del otro lado intentan violentarnos, vamos a tener que defendernos”, sostuvo.

Elio Giménez indicó que, en total, unas 2.300 personas son las que van a avanzando en la marcha.

Por su parte, el General Feliciano Martínez, director de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana, manifestó que cantidad de oficiales apostados en la zona cercana a la estancia Lusipar es para garantizar la seguridad de todos.