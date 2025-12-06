Cierran la ruta por incumplimiento de promesa de asfalto entre Borja y Mbuyapey

La medida de protesta fue levantada en horas de la tarde, pero los manifestantes advirtieron que, ante la falta de respuestas concretas y como forma de presión al Gobierno nacional, en marzo de 2026 realizarán un cierre indefinido de la ruta en el acceso Paraguarí–Villarrica.

El presidente de la Coordinadora Pro Asfalto de Borja, Marcial Martínez, recordó que hace más de nueve años vienen reclamando por esta obra. Indicó que la expectativa ciudadana se reavivó en agosto de 2024, cuando el presidente de la República, Santiago Peña, junto a autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), anunció que las obras comenzarían durante el primer semestre de 2025.

Sin embargo, afirmó que hasta la fecha no existe información clara sobre el inicio del proyecto.

Martínez señaló que la falta de asfaltado afecta de manera directa al desarrollo de la región, atendiendo a que productores agrícolas y cañeros denuncian dificultades para sacar su producción. Además, muchos jóvenes también deben abandonar sus comunidades para estudiar o trabajar en otros distritos debido al aislamiento y la falta de oportunidades locales.

El proyecto vial demandaría una inversión estimada de 10 millones de dólares y se había anunciado que se concretaría con financiamiento del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

Falta de voluntad política

Pero al parecer no existe voluntad política y apuntan al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como la que no estaría dando apertura a la fuente de financiamiento para que se llame a licitación de la obra vial, señaló Martínez.

Refirió que el proyecto fortalecería la agricultura familiar y generaría condiciones para la instalación de pequeñas industrias, como fábricas de almidón, además de nuevas fuentes de empleo.

Desde el MOPC el ingeniero Guido Benítez había asegurado en el mes de julio de este año que el tramo cuenta con estudios técnicos y con el código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), N.º 1034/2025:

Sin embargo, los manifestantes cuestionan la falta de avances administrativos y la ausencia del proyecto en el Presupuesto General de la Nación 2026, lo que consideran una señal de escasa voluntad política.

La protesta contó con el acompañamiento de autoridades locales, entre ellas el intendente de Mbuyapey, Luis Rojas (ANR), y el intendente de Borja, Javier Silvera. También varios concejales municipales acompañaron esta jornada de protesta ciudadana.