Recomendaciones dermatológicas para peregrinar a Caacupé

Miles de peregrinos avanzan este fin de semana hacia la Basílica de Caacupé, donde el lunes 8 de diciembre se celebra el Día de la Virgen.

Ante las altas temperaturas anunciadas por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), especialistas recalcan la necesidad de tomar precauciones para evitar quemaduras, irritaciones y golpes de calor durante la peregrinación.

La dermatóloga Erika Scolari recordó que el uso de protector solar FPS 50+, resistente al agua y sudor, es fundamental y debe aplicarse 20 minutos antes de salir, con reaplicación cada dos horas. Recomendó cubrir cara, cuello, nuca, orejas, brazos y piernas.

Además, aconsejó usar gorra o sombrero, lentes con protección UV y buscar sombra entre las 10:00 y 16:00. Señaló también que refrescar la piel con agua ayuda frente a la alta exposición solar prevista en Caacupé.

Cómo prevenir irritaciones durante la caminata

El calor y la fricción favorecen eccemas, por lo que Scolari aconsejó aplicar cremas con óxido de zinc o vaselina en muslos, axilas y pies; utilizar ropa ligera y transpirable, preferentemente de manga larga; evitar mantener prendas húmedas y optar por medias de algodón.

Sugirió, asimismo, no estrenar calzado para la peregrinación, ya que incrementa el riesgo de lesiones.

Para atender imprevistos, la especialista mencionó incluir curitas, cremas de barrera, gasa estéril, antiséptico, protector solar adicional y crema hidratante o post solar, elementos útiles para pequeños incidentes en ruta.

Recomendaciones para niños y adultos mayores

Indicó que los niños tienen mayor riesgo de quemaduras, deshidratación y golpes de calor, por lo que no es ideal que realicen peregrinaciones extensas.

En caso de llevar a los chicos, usar protectores pediátricos FPS 50+, gorro, ropa que cubra la piel e hidratarlos constantemente.

Sobre los adultos mayores, señaló que presentan piel sensible y deben evitar horarios de mayor radiación, mantener hidratación y reforzar la protección solar.

Qué hacer ante una quemadura solar

En caso de aparecer quemaduras, Scolari recomendó aplicar cremas post solares o hidratantes con vitaminas, no romper ampollas y cubrirlas si aparecen.

Igualmente, resaltó que es importante acudir a los puestos de salud ante dolor intenso, donde podrían indicar analgésicos seguros.

Sugirió evitar nuevas exposiciones durante al menos 48 horas y consultar con un dermatólogo para evaluación.