Caso Reflejo: hallan muerto a un procesado en su celda de PJC

Mediante un comunicado, el Ministerio de Justicia informó de la muerte de Adilson Irala Brítez, uno de los ocho detenidos en julio de 2021 en Amambay, en el caso “Reflejo”, en el que se procesó al grupo que se dedicaba al envío de marihuana al Brasil.

Según el informe, ayer, durante el control rutinario matutino realizado en el Pabellón “F”, Admisión Baja de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, el personal penitenciario halló sin signos vitales a la persona privada de libertad (PPL) Adilson Irala Brítez en la Celda N.º 1.

Al no responder a los llamados del personal, los funcionarios ingresaron a la celda y constataron la ausencia de pulso y de respuesta a estímulos.

Detallaron que no registraron a simple vista signos externos de violencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Recluso fallece tras un “accidente” en la penitenciaría de Concepción

Hallan muerto a procesado por narcotráfico

Desde la institución aseguran que inmediatamente se activaron los protocolos institucionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Comunicaron del hecho de forma inmediata a la Comisaría Tercera de Pedro Juan Caballero, que a su vez dio intervención al Ministerio Público, que dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

De forma preliminar, se informó que la causa del fallecimiento podría guardar relación con un cuadro cardíaco; sin embargo, la confirmación oficial dependerá exclusivamente del informe médico-forense.

El área donde fue hallado el interno permaneció resguardada para garantizar el trabajo de las autoridades intervinientes.

Lea más: Recluso del penal de Misiones falleció por “sobredosis de narcóticos”

Caso “Reflejo”

Adilson Irala Britez es uno de los siete paraguayos procesados en el caso denominado “Reflejo”, por narcotráfico. Estos fueron detenidos en julio de 2021 en Amambay. El grupo se dedicaba al envío de marihuana al Brasil.

En la causa fueron procesados Celso Eni Mendes Dos Santos Junior, alias Billy, Eugenio Gómez Jara, alias Titito, Julio César Cáceres Espínola, por los hechos punibles de tenencia sin autorización y tráfico de drogas, calidad de coautores.

Así también, fueron acusados Willian Ramón González Martínez, alias Sapo, Osvaldo Ramón Ríos Villalba, Adilson Irala Brítez, Richard Damián Garcete Estigarribia y Éver Rubén Fleitas, por tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, en calidad de cómplices.

Adilson fue detenidos junto a Osvaldo Ramón Ríos Villalba, Richard Damián Garcete Estigarribiay William González cuando fue a buscar la droga en el momento en el que estaban siendo vigilados por los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas.