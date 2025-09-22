Recuso fallece tras un “accidente” en la penitenciaría de Concepción

Este lunes un reo falleció en un “accidente” dentro de la Penitenciaría Regional de Concepción, según dio a conocer el propio Ministerio de Justicia.
El fallecido fue identificado como Gustavo Vega Larrosa, quien cayó de las escaleras y habría sido rápidamente asistido por personal médico de la cárcel.
Luego fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Concepción acompañado por personal penitenciario y en el lugar se confirmó su fallecimiento. “Ante este lamentable suceso, se activaron los protocolos correspondientes con la Policía Nacional, el Ministerio Público y se procedió a la inscripción legal de la defunción, conforme a las normativas vigentes”, mencionan.
Procedimiento en curso
Sobre el hecho, la cartera estatal asegura que los procedimientos investigativos aún se encuentran “en curso” y “garantizando la transparencia, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los procedimientos establecidos”.
