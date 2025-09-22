Policiales

Recuso fallece tras un “accidente” en la penitenciaría de Concepción

El Ministerio de Justicia (MJ) confirmó el fallecimiento de un recluso en la Penitenciaría Regional de Concepción este lunes. El deceso se dio como parte de un “accidente”, según la cartera estatal.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 21:15
Tres internos del PCC fueron extraídos de la Penitenciaría Regional de Concepción.
Imagen ilustrativa: la Penitenciaría Regional de Concepción. Aldo Rojas

Este lunes un reo falleció en un “accidente” dentro de la Penitenciaría Regional de Concepción, según dio a conocer el propio Ministerio de Justicia.

El fallecido fue identificado como Gustavo Vega Larrosa, quien cayó de las escaleras y habría sido rápidamente asistido por personal médico de la cárcel.

Luego fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Concepción acompañado por personal penitenciario y en el lugar se confirmó su fallecimiento. “Ante este lamentable suceso, se activaron los protocolos correspondientes con la Policía Nacional, el Ministerio Público y se procedió a la inscripción legal de la defunción, conforme a las normativas vigentes”, mencionan.

Procedimiento en curso

Sobre el hecho, la cartera estatal asegura que los procedimientos investigativos aún se encuentran “en curso” y “garantizando la transparencia, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los procedimientos establecidos”.

