Recluso del penal de Misiones falleció por “sobredosis de narcóticos”

La Comisaría Primera de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, informó que una persona privada de su libertad en la Penitenciaría Regional de Misiones falleció alrededor de las 22:00.

Según el informe policial, tras recibirse una llamada telefónica en la oficina de guardia solicitando presencia policial en el Hospital Regional de Misiones, personal de patrulla se constituyó en el lugar, donde fueron recibidos por la médica de guardia.

Lea más: Accidente de tránsito deja lesionados y daños materiales en Villa Florida

La profesional manifestó que, siendo aproximadamente las 22:10, el interno identificado como Luis Arsenio Contrera, de 27 años de edad, ingresó al área de urgencias acompañado por dos agentes penitenciarios, ya sin signos vitales. El mismo estaba recluido en el pabellón C Alta del mencionado establecimiento penitenciario.

El hecho fue comunicado al asistente fiscal de turno, Rolando Pereira, quien se constituyó en el hospital junto al médico forense Nicodemus Rodríguez, quien realizó la inspección del cuerpo, diagnosticando como probable causa de muerte: “depresión respiratoria por sobredosis de narcóticos”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy