Caso Swiffer: Tribunal que condenó a Miguel Celular pide investigar a empresario

La Operación Swiffer, realizada entre el 19 y 21 de octubre de 2020 y que permitió la incautación de dos contenedores con 2.906 kilos de cocaína ocultas en bolsas de carbón vegetal en el puerto Terport, de Villeta, listos para ser enviados a Bélgica de allí a Israel, derivó en dos juicios y podría dar pie a un tercero.

Lea más: Con otros 575 kilos hallados en Villeta, carga récord de cocaína es 2.906 kilos

El primer juicio oral y público tuvo como único acusado al exdirector de la TV Pública Cristian César Turrini Ayala, sentenciado a 20 años de cárcel. El Tribunal de Sentencia concluyó que Turrini tuvo a su cargo la coordinación, logística y comercialización para dar fachada de licitud a la operación de remisión de la cocaína al exterior.

El segundo juicio oral y público del caso Swiffer concluyó el 18 de noviembre pasado con las condenas de los cuatro acusados a penas de 8 a 22 años de cárcel.

Lea más: Queda firme condena de Cristian Turrini a 20 años de cárcel por megacarga de cocaína

Condenas a Miguel Celular y otros acusados

Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular, sindicado como líder de la organización, recibió la pena más alta, de 22 años. El Tribunal concluyó que el mismo daba instrucciones a Turrini para la logística necesaria para el envío de la cocaína al exterior, además de financiar esta logística.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las personas que, según el colegiado, desplegaron distintas actividades para la materialización del ilícito -Alberto Antonio Ayala Jacquet, Ricardo Ariel Aquino y Andrés Mauricio Fernández Acevedo- fueron sentenciadas a penas de 15, 11 y 8 años de cárcel por narcotráfico. en ese orden.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Condenan a Miguel Celular a 22 años de cárcel por narcotráfico en caso Swiffer

Sin embargo, para el Tribunal de Sentencia, el caso no termina ahí. En ese sentido, el colegiado encomendó a la Fiscalía la continuidad de la investigación para determinar la responsabilidad de un empresario que aparece en distintas etapas del caso, pero que nunca fue incluido en el proceso.

El empresario que debe ser investigado, según el Tribunal

Se trata de Enrique Jorge Basedau Aveiro, propietario de Bascar, empresa dedicada al carbón vegetal.

“Y la apreciación del analista refiere que es relevante esta conversación, ya que ambas personas Enrique Basedau y Alberto Ayala Jacquet sugieren que el cargamento de droga que cayó en Bélgica seria parte responsabilidad de Cristian Turrini y que seguramente está siendo investigado y que sabrían cuál es la intención real de Cristian Turrini y podria volver a enviar otra carga con droga.

“Cabe remarcar que el señor Basedau era directivo de la firma BASCAR, la cual se encontraba vinculada a la anterior carga de cocaína que había sido incautada y se cita en el precedente histórico que dio origen a la causa que ocupa nuestras consideraciones. Cabe destacar que el mismo no fue imputado a la fecha, por lo que el Tribunal de Sentencia ordena la remisión de los antecedentes al Ministerio Público a fin de que le inicien una investigación sobre su participación en la presente causa”, señala la sentencia.

El caso Swiffer

El 12 de julio de 2020 se inició la investigación del caso Swiffer, que consistió en la interceptación, registro, grabación de llamadas telefónicas y dentro de las mismas, también se han realizado vigilancias y otras tareas investigativas y que derivaron en las incautaciones que tuvieron lugar en octubre de 2020.

La sentencia destaca que la pesquisa se inició a través de la Policía Nacional, específicamente de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU), tras una alerta de la Policía Federal de Honduras, que daba cuenta de una organización criminal que estaba operando desde nuestro país con otras estructuras internacionales dedicadas al tráfico internacional de drogas en Europa.

Lea más: Fiscala pide juicio oral para Turrini y dueño de carbonería

Esto tras la incautación de una carga de 3.406 kilos de cocaína que estaban mimetizados entre bolsas de carbón vegetal, de 20 kilos cada una, el 25 de junio de 2020 en el Puerto de Amberes, Bélgica. La empresa responsable del envío de dicho cargamento de droga fue Bascar SA y la embarcación se produjo el 28 de abril de 2020, desde el Puerto Fénix, Puertos y Estibajes SA.

Asimismo, el Tribunal pide además a la Fiscalía la apertura de una investigación con relación a la destrucción de una prueba de suma importancia, un aparato celular requisado a Turrini, que fue destruido mientras que encontraba bajo custodia, lo que imposibilitó la extracción de datos del mismo.

Tribunal condenó con pruebas “inválidas”, afirma defensa

La defensa de Miguel Ángel Servín Palacios, alias “Celular”, presentó recurso de apelación en contra de la condena a 22 años de cárcel como líder de un esquema de narcotráfico y asociación criminal, en el caso Swiffer. Argumenta que el tribunal dictó dicho fallo en base a actos y pruebas que son “radicalmente inválidos”, por lo que pide a la Cámara la absolución de culpa y pena del procesado.

El escrito de apelación fue presentado por el Abg. Nelson López, defensor de Miguel “Celular”, contra la Sentencia Definitiva N° 585 dictada el 11 de noviembre de 2025 por el Tribunal de Sentencia que preside el juez Federico Rojas e integran María Luz Martínez y Karina Cáceres.

Miguel “Celular” resalta que el Ministerio Público no pudo demostrar en el caso Swiffer la existencia de una organización criminal; que él forme parte de ella ni que haya un nexo causal entre los hechos investigados y la imputación concreta.

Lea más: Caso Swiffer: MP pide pena de 25 años para Miguel “Celular” Servín

“Celular” pide absolución

El condenado señala que el Ministerio Público “solo construyó una narrativa sin sustento fáctico alguno, en franca ruptura con el deber constitucional y convencional de objetividad”.

Con este argumento la defensa pide a la Cámara de Apelaciones que anule el fallo de primera instancia y dicte la absolución de culpa y pena Miguel Ángel Servín Palacios, alias “Celular”.