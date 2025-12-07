Nacionales
07 de diciembre de 2025 - 18:39

Cinco a siete minutos de fuegos artificiales para recibir el día de la Virgen de Caacupé

Fuegos artificiales, Caacupe, Gentileza 07-12-2025
Un equipo de siete personas preparan la pirotecnia para uno de los momentos más esperados: el festejo del inicio del día de la Inmaculada Concepción de María, a las 00:00 de entre este domingo 7 y el lunes 8 de diciembre. El espectáculo de fuegos artificiales durará entre cinco a siete minutos.

Por ABC Color
Liza Bogado, en una de sus presentaciones. Esta noche, desde las 23:30 hasta las 00:00, hará una animación musical.
El show de pirotecnia sincronizado dura cinco minutos, pero haremos lo posible para que llegue a siete, explicó Hilder Román, quien junto a seis jóvenes llegó desde Ciudad del Este para donar la celebración de este momento esperado a la Virgencita Azul. Son tortas de fuego y bombas de pulgadas, especificó.

Le acompañan Fabián Benítez Ayala, Diego Domínguez, Ronald Domínguez, José Giménez, Mónica Fernández. Román dijo que es la primera vez que realiza el servicio en Caacupé y que están muy emocionados.

las bombas de pulgadas que serán utilizadas para el espectáculo de pirotecnia sincronizada.
Actuación de Liza Bogado

Previo al festejo por la llegada del día solemne de la Virgen, desde las 23:30 hasta las 00:00, la destacada cantante Liza Bogado hará “una animación” musical. Estará acompañada del elenco artístico Identidad Nacional y del Instituto Municipal de Arte de Caacupé (IMA).

Alfredo Aranda, Daniela Acosta y Lucas Chaparro estarán en la conducción.

