Cinco a siete minutos de fuegos artificiales para recibir el día de la Virgen de Caacupé

El show de pirotecnia sincronizado dura cinco minutos, pero haremos lo posible para que llegue a siete, explicó Hilder Román, quien junto a seis jóvenes llegó desde Ciudad del Este para donar la celebración de este momento esperado a la Virgencita Azul. Son tortas de fuego y bombas de pulgadas, especificó.

Le acompañan Fabián Benítez Ayala, Diego Domínguez, Ronald Domínguez, José Giménez, Mónica Fernández. Román dijo que es la primera vez que realiza el servicio en Caacupé y que están muy emocionados.

Previo al festejo por la llegada del día solemne de la Virgen, desde las 23:30 hasta las 00:00, la destacada cantante Liza Bogado hará “una animación” musical. Estará acompañada del elenco artístico Identidad Nacional y del Instituto Municipal de Arte de Caacupé (IMA).

Alfredo Aranda, Daniela Acosta y Lucas Chaparro estarán en la conducción.

