Nacionales
07 de diciembre de 2025 - 19:07

“¡Donde la Tierra reza!"

“Este 8 de diciembre, la Basílica de la Virgen de Caacupé se convierte en un jardín ofrecido, en un abrazo vegetal donde cada planta, hoja, rama y flor lleva una oración”, un lugar “¡donde la Tierra reza!“. Esta es la presentación hecha sobre la ornamentación del altar del santuario, del pedestal y del anda de la Virgen. En esta nota te explicamos por qué.

Por ABC Color

Las ramas de pitanga (Ñangapiry) y los soles de hojas de Karanday elevadas hacia el techo nos recuerdan la sencillez de nuestra tierra y el gesto humilde de elevar lo cotidiano hacia lo divino.

El pedestal de la imagen de la Virgen de Caacupé está adornado con flores blancas y amarillas.
En el altar, los helechos crean un umbral verde; símbolo de los peregrinos de la esperanza y las plantas se transforman en guardianas de nuestra Fe.

Ornamentación del altar de la Basílica de Caacupé.
Las flores de oncidium; rosas; lirios y pinoquios expresan la belleza de confiar en que nuestra Madre, Tupãsy Caacupé, siempre intercede y vela por nosotros.

Esta ambientación sencilla es un recordatorio vivo de que Dios nos habla también desde la belleza de la naturaleza.

Numerosos voluntarios trabajaron con alegría para ornamentar el altar.
Deseamos que cada peregrino sienta que entra a un jardín preparado con amor; gratitud y armonía donde pueda encontrar paz, esperanza y renovación, expresa la presentación del trabajo realizado.

En la misa de las 19:00 de la víspera que se realiza en estos momentos, en las celebraciones de la madrugada y de la eucaristía central, de las 06:00, esta obra la podrán apreciar miles de devotos en la plazoleta y en el mundo a través de las redes sociales y canales de televisión.

Sencillo, pero hermoso altar.
En la producción, coordinación y ejecución de la idea se encuentran Nidia Kennedy, Rosa M. Bello y Roberto López. Colaboraron para que la maravillosa obra sea una realidad Susana Altieri, Nilda Chena, Ada Martínez y a la Misión Técnica de la República de China (Taiwán).