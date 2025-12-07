“¡Donde la Tierra reza!"

Las ramas de pitanga (Ñangapiry) y los soles de hojas de Karanday elevadas hacia el techo nos recuerdan la sencillez de nuestra tierra y el gesto humilde de elevar lo cotidiano hacia lo divino.

En el altar, los helechos crean un umbral verde; símbolo de los peregrinos de la esperanza y las plantas se transforman en guardianas de nuestra Fe.

Las flores de oncidium; rosas; lirios y pinoquios expresan la belleza de confiar en que nuestra Madre, Tupãsy Caacupé, siempre intercede y vela por nosotros.

Esta ambientación sencilla es un recordatorio vivo de que Dios nos habla también desde la belleza de la naturaleza.

Deseamos que cada peregrino sienta que entra a un jardín preparado con amor; gratitud y armonía donde pueda encontrar paz, esperanza y renovación, expresa la presentación del trabajo realizado.

En la misa de las 19:00 de la víspera que se realiza en estos momentos, en las celebraciones de la madrugada y de la eucaristía central, de las 06:00, esta obra la podrán apreciar miles de devotos en la plazoleta y en el mundo a través de las redes sociales y canales de televisión.

En la producción, coordinación y ejecución de la idea se encuentran Nidia Kennedy, Rosa M. Bello y Roberto López. Colaboraron para que la maravillosa obra sea una realidad Susana Altieri, Nilda Chena, Ada Martínez y a la Misión Técnica de la República de China (Taiwán).