La alforja de los peregrinos hacia la Virgen

En la cima del cerro, frente a la sede de la Policía de Cordillera, está apostado un vehículo con una gran imagen de la Virgen de Caacupé. Es parte de la promesa de la familia Moral que llegó de J. Augusto Saldívar con panchos y gaseosas para el peregrino. Todos llevan una remera distintiva y lo hacen en agradecimiento a la Virgen por la salud de María del Rosario Areco (54), sobreviviente de cáncer. Forman parte del grupo que acompañan a la mujer, su esposo Luis Moral; su madre Ramona Vera Vda. de Areco (84), quien llegó desde Azotey, ruta V; amigos e integrantes de las familias vecinas Chávez y Barrios.

Lea más: El dulce mosto que nutre generaciones

“Con esto cumplo mis cinco años de promesa a la Virgen por ser sobreviviente de cáncer. La imagen fue un regalo de mi cuñado y llegó a mi casa en 2020, en el año de la pandemia”, explica María del Rosario.

Esta actividad la realizan en distintos lugares con la compañía de la imagen de la Virgen. “Es muy milagrosa. Ella me ha curado”, asegura.

Los acompaña para el rezo un amigo de la familia Modesto Martínez Méndez, quien llegó desde Curuguaty para el acontecimiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el día de la Virgen harán una gran tallarinada para compartir en familia en su domicilio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pide que la virgen le devuelva a su hija

Entre los caminantes también encontramos a Pedro Resquín y María Arce en dirección hacia la Basílica junto con su pequeño hijo de cinco años, Facundo.

Son de la compañía Ñu Porá, de San Lorenzo, y vienen caminando desde Ypacaraí con un pedido muy especial para la Virgen. Que encuentren a su hija de 16 años, Mary Paz Resquín, que desapareció hace un año, en diciembre de 2024. “Nunca más supimos nada de ella y como madre desesperada por encontrarla vengo a pedirle a la Virgen que encuentre a mi hija”, aseguró al detallar que se han hecho las denuncias y publicaciones en los medios, pero nada saben de la adolescente.