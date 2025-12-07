No habrá clausura total de la ruta PY02 durante la peregrinación

Uno de los puntos destacables es la buena coordinación de la peregrinación de este domingo, mediante un efectivo plan aplicado por la Patrulla Caminera, en coordinación con la Policía Nacional y otras instituciones.

Este año, la peregrinación se realiza en el carril Asunción - Interior de la ruta PY02, que también está habilitará hasta aproximadamente las 16:00 para el tránsito automotor. El plan es rehabilitar la vía mañana, lunes, luego de que la ciudad quede liberada de la mayor masa de personas y de vehículos.

Por otro lado, el carril Ciudad del Este o Interior-Asunción se volverá doble sentido al cerrarse totalmente en dirección Capital -Interior de la vía para la peregrinación.

La suboficial inspectora de la Patrulla Caminera, Vanessa Llanes, asignada al Departamento de Relaciones Públicas, mencionó que se generó confusión y preocupación por las modificaciones en la orientación, en especial por conductores de vehículos.

Indicó que, sin embargo, es un plan bien elaborado por la Patrulla Caminera, en coordinación con la Policía Nacional y otras instituciones.

Entre otros cambios mencionó el desvío alternativo con dirección a Asunción de camiones pesados en el km 86 de la ruta PY02 en Itacurubí de la Cordillera.

En el km 75 de la ruta PY02, en la rotonda Santa Ana, se habilitó un desvío alternativo para camiones livianos y unidades de transporte público de pasajeros.

Se previeron señalizaciones y personal en los trayectos de peregrinación y de puntos estratégicos.

Llanes destacó que desde la ruta D27 (Exruta PY02) hasta Itacurubí de la Cordillera operan 28 puestos fijos y cada uno tiene equipos móviles.

Resaltó que el 0981-888077 del Departamento de Transparencia está habilitado para llamadas de emergencia.

Por otro lado, efectivos de la Policía Nacional encargados de controlar el paso de la caravana de promeseros en la cima del cerro Caacupé, en el límite con la ciudad de Ypacaraí, destacaron el trabajo coordinado.

Los suboficiales de Lince José Lezcano Rolón y Willian Paredes indicaron que el plan implementado facilitó el avance de los peregrinos.