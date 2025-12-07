San Pedro vive la fiesta del Campeonato Nacional del futbol de salón C20

Brillante inauguración en San Pedro de Ycuamandyyú del Campeonato Nacional de futbol de salón C 20 , con show artístico, alta concurrencia y buen nivel de juego.

La jornada inaugural se desarrolló en el Polideportivo Municipal de San Pedro de Ycuamandyyú, donde se vivió un ambiente festivo con presentaciones artísticas y culturales, desfile de delegaciones, presencia de autoridades e invitados especiales y una multitudinaria concurrencia de aficionados.

Con esto, se abrió oficialmente el telón del certamen, que se extenderá hasta el viernes, día en que se conocerá al nuevo campeón nacional de la categoría C20.

<b>Participan las 12 mejores selecciones del país</b>

En esta etapa final compiten 12 federaciones que lograron su clasificación. La distribución quedó conformada de la siguiente manera:

<b>Sede San Pedro de Ycuamandyyú</b>

Grupo A:

Presidente Franco.

Fernando de la Mora.

San Juan Bautista.

Benjamín Aceval.

Grupo B:

San Pedro de Ycuamandyyú (anfitrión).

Carmen del Paraná.

Amambay.

Puerto Antequera.

<b>Subsede Santa Rosa del Aguaray</b>

Grupo C:

Santa Rosa del Aguaray (local).

Caacupé.

Caazapá.

Vallemí.

<b>Clasificación y formato de competencia</b>

De cada grupo clasificarán dos selecciones, y se sumarán dos mejores terceros, totalizando ocho equipos que avanzarán a la siguiente fase. La primera fecha se disputó el sábado, este domingo se juega la segunda, y el lunes la tercera jornada, para definir a los clasificados.

A partir del martes, todos los encuentros —ya con los ocho mejores— se realizarán íntegramente en San Pedro de Ycuamandyyú, sede central del campeonato.

La gran final está programada para el viernes.

<b>Fiesta deportiva y expectativas</b>

El fútbol de salón, deporte de gran arraigo en el país, se vive con pasión en San Pedro. La organización, el alto nivel de competencia y la presencia masiva del público generan un ambiente festivo que promete un cierre exitoso para este campeonato nacional.