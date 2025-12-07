Un accidente fatal en Caaguazú y otro con tres heridos en San José de los Arroyos

El fallecido fue identificado como Virgilio Ramón Santacruz Centurión, domiciliado en la zona.

El conductor, un hombre de 31 años oriundo de Ciudad del Este, dio negativo al alcotest, según el test Nº 1764, lo que descarta la ingesta de alcohol como factor del siniestro.

En el lugar intervinieron agentes de la Subcomisaría 010 de Potrero Guayakí, personal de Criminalística a cargo del suboficial inspector Virgilio Morínigo y el equipo de la Unidad Fiscal Nº 1, encabezado por la fiscala Norma Salinas.

Cerca de las 22:50, el médico forense Félix Flores inspeccionó el cuerpo y, por disposición de la Fiscalía, fue entregado a los familiares del fallecido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tres heridos en choque de camionetas en Coronel Oviedo

SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS. Otro accidente de tránsito dejó tres personas heridas tras un choque entre dos camionetas en dirección interior–capital. El hecho ocurrió cerca de las 09:50 de la mañana en el Km 121 de la Ruta PY02.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El primer vehículo involucrado fue una camioneta Toyota, chapa BES 237, conducida por Sebastián Orrego Arce, de 53 años. El segundo rodado, una camioneta Changan, chapa AAMD 853, que estaba al mando de Jorge Andrés Benítez Meza, de 36 años.

Ambos conductores son de Ciudad del Este y resultaron ilesos, pero los acompañantes Pedro Zaracho y Celeste Aguilar, junto con el propio Orrego Arce, sufrieron lesiones y fueron trasladados por bomberos voluntarios hasta el Hospital General de Coronel Oviedo.

Los reportes indican que el percance se habría producido presuntamente por imprudencia del conductor del rodado Changan. A ambos se les practicó la prueba de alcotest, y en ambos casos el resultado fue cero alcohol, conforme a los tickets Nº 01952 y 01953.

En el sitio trabajaron agentes de la Policía Nacional y bomberos voluntarios para la asistencia y regulación del tránsito.