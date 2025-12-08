Caacupé 2025: más de 12.000 peregrinos asistidos desde inicio del operativo

El Dr. Gustavo Ortiz, director de Redes y Servicios del Ministerio de Salud, afirmó que, pese a la gran cantidad de personas que se descompensaron durante la jornada de peregrinación a Caacupé, los equipos sanitarios respondieron adecuadamente y lograron sostener la atención en medio de una movilización histórica. Hasta el último corte, se registraron 12.495 peregrinantes atendidos y 31 derivaciones.

Ortiz explicó que el Ministerio desplegó un operativo sanitario sin precedentes, con más de 2.500 funcionarios, de los cuales unos 700 son médicos, además de licenciadas en enfermería, obstetras, paramédicos del SEME y personal de apoyo. “La afluencia es masiva, sin antecedentes recientes. Todos nuestros puestos, desde Ypacaraí hasta la Basílica, están abarrotados de personas que consultan o solicitan recomendaciones”, señaló.

Lea más: Desorganización y calor dejan varios desmayados durante la llegada del Día de la Virgen

Calor extremo y consultas frecuentes

El calor fue el principal factor de riesgo. Según el director, las altas temperaturas provocaron deshidratación, quemaduras de primer grado y ampollas, especialmente entre quienes caminaron largas distancias con calzados inadecuados como crocs o zapatillas de plástico. “El motivo número uno de consulta es la aparición de ampollas. Niños y adultos mayores son los más afectados”, indicó.

También se registraron cuadros de dolor precordial, crisis hipertensiva, hipoglucemia, hiperglicemia, taquicardia y síntomas compatibles con posibles eventos coronarios, lo que derivó en traslados inmediatos a hospitales cabecera. El sistema trabaja con 41 ambulancias, seis de ellas de soporte vital avanzado, además de un helicóptero de la Fuerza Aérea disponible en caso de requerirse transporte aéreo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Respuesta coordinada y desafío ciudadano

Ortiz destacó el funcionamiento de la red integrada de hospitales, que permite derivar rápidamente a pacientes en estado delicado desde los 44 puestos provisorios distribuidos en el trayecto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, reconoció que persisten desafíos en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Ministerio. “Estimamos que el 60% de las indicaciones se cumplió, pero todavía hay un 40% pendiente. Insistimos en el uso de indumentaria adecuada, hidratación, protección para niños y adultos mayores, y el transporte de medicamentos personales”, remarcó.

A pesar de la cantidad sin precedentes de peregrinantes y las complicaciones del clima, Ortiz aseguró que el sistema de salud continúa brindando respuesta “de manera sostenida y efectiva”, con un trabajo interinstitucional que calificó como clave para evitar mayores complicaciones.