Con autoridad, 15 de Agosto asegura su lugar en la Copa Paraguay 2026

SANTIAGO. El Club 15 de Agosto se consagró como representante del departamento de Misiones para la próxima edición de la Copa Paraguay 2026, tras coronarse campeón del torneo “Campeón de Campeones” organizado por la Federación Misionera de Fútbol. La campaña del elenco santiagueño destacó por su solidez futbolística, logrando imponerse de manera anticipada en la competencia. Con un rendimiento regular y contundente, el combinado Albirrojo selló su clasificación y celebró un nuevo logro deportivo para la institución.