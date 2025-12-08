Nacionales
08 de diciembre de 2025 - 11:52

Con autoridad, 15 de Agosto asegura su lugar en la Copa Paraguay 2026

Santiago Misiones
Club 15 de Agosto celebra el título de campeón del torneo “Campeón de Campeones” organizado por la Federación Misionera de Fútbol.

SANTIAGO. El Club 15 de Agosto se consagró como representante del departamento de Misiones para la próxima edición de la Copa Paraguay 2026, tras coronarse campeón del torneo “Campeón de Campeones” organizado por la Federación Misionera de Fútbol. La campaña del elenco santiagueño destacó por su solidez futbolística, logrando imponerse de manera anticipada en la competencia. Con un rendimiento regular y contundente, el combinado Albirrojo selló su clasificación y celebró un nuevo logro deportivo para la institución.

Por Miguel Ángel Rodríguez

El 15 de Agosto registró tres victorias consecutivas en sus primeros compromisos del certamen. En condición de local derrotó por 3-0 al 24 de Junio de San Juan Bautista; posteriormente, superó de visitante por 3-1 al Sport Santa María y volvió a ganar en casa frente al 15 de Mayo de San Ignacio por 1-0.

Lea más: Dengue: mientras aumentan notificaciones de casos, vacunación no aumenta

En el último encuentro, ya con el título asegurado, el conjunto santiagueño cayó por 0-2 ante el Club San José Mi de Ayolas, cerrando así su participación con una destacada campaña general.

Tras la finalización del torneo y el acto de premiación, los campeones regresaron al distrito de Santiago en una extensa caravana que acompañó el festejo popular. La delegación se trasladó posteriormente hasta el estadio “Julio Asoyá”, sede del club, donde continuaron las celebraciones junto a los aficionados.

Santiago
Integrantes del Club 15 de Agosto de Santiago.

Los seguidores destacaron que este título, obtenido por segunda vez por el equipo Albirrojo, otorga nuevamente al club el derecho de representar al fútbol misionero en la Copa Paraguay 2026, un desafío que asumen con entusiasmo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Promesas incumplidas del MOPC generan decepción de ciudadanía