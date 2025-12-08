Con autoridad, 15 de Agosto asegura su lugar en la Copa Paraguay 2026

El 15 de Agosto registró tres victorias consecutivas en sus primeros compromisos del certamen. En condición de local derrotó por 3-0 al 24 de Junio de San Juan Bautista; posteriormente, superó de visitante por 3-1 al Sport Santa María y volvió a ganar en casa frente al 15 de Mayo de San Ignacio por 1-0.
En el último encuentro, ya con el título asegurado, el conjunto santiagueño cayó por 0-2 ante el Club San José Mi de Ayolas, cerrando así su participación con una destacada campaña general.
Tras la finalización del torneo y el acto de premiación, los campeones regresaron al distrito de Santiago en una extensa caravana que acompañó el festejo popular. La delegación se trasladó posteriormente hasta el estadio “Julio Asoyá”, sede del club, donde continuaron las celebraciones junto a los aficionados.
Los seguidores destacaron que este título, obtenido por segunda vez por el equipo Albirrojo, otorga nuevamente al club el derecho de representar al fútbol misionero en la Copa Paraguay 2026, un desafío que asumen con entusiasmo.
