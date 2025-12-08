Promesas incumplidas del MOPC generan decepción de la ciudadanía

Entre los principales reclamos de la gente se encuentra el pedido de recapado de la ruta PY08, en el trayecto Calle 6.000, distrito de Guayaybí, San Pedro, hasta la localidad de Azote’y, departamento de Concepción. Este peligroso tramo se ha convertido últimamente en uno de los más riesgosos para el tránsito de todo tipo de vehículos, donde ya se registraron varias muertes de personas en diferentes circunstancias.

A lo largo del 2024 y este año se realizaron numerosas manifestaciones en los distintos puntos de San Pedro reclamando el arreglo del asfaltado, pero, sin embargo, hasta hoy el MOPC no ha hecho absolutamente nada con respecto a este pedido, a pesar de que la propia ministra de la cartera estatal, Claudia Centurión, había anunciado que el proyecto de mejoramiento ya estaba en proceso de adjudicación.

Igualmente, los habitantes del municipio de Maracaná y ciudades aledañas del departamento de Canindeyú vienen gestionando hace varios años el asfaltado de un camino vecinal de aproximadamente 42 kilómetros y de otras vías rurales situadas en la región, cuyos pobladores, en su mayoría productores agroganaderos, necesitan que las calles estén transitables durante todo el tiempo.

Lea más: Liberacion: vecinos bachean la ruta PY08 mientras el MOPC dilata el inicio del recapado

Ruta PY08

En lo que concierne a la ruta PY08, el tramo se encuentra en pésimas condiciones para el tránsito de cualquier clase de rodados; la misma está llena de profundos baches y en gran parte ya sin las líneas de marcación de los carriles, lo que aumenta aún más el peligro para los conductores que circulan por la zona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, un poblador de la localidad de Liberación, Roberto Samudio, refirió que lamentablemente hasta hoy las autoridades del Ministerio de Obras no están tomando en serio el reclamo de la ciudadanía, mientras la gente sigue muriendo en este trayecto a consecuencia del mal estado de la ruta, que hace mucho tiempo necesita de un trabajo de mantenimiento general para evitar que sigan ocurriendo accidentes fatales, subrayó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Caminos de Maracaná

Por su parte, el poblador y dirigente comunitario del distrito de Maracaná, Canindeyú, Toribio Ojeda, se refirió a la falta de respuesta más rápida por parte de las autoridades del MOPC a los reclamos de la gente que depende de las acciones positivas de esta institución para poder ir solucionando el problema de la falta de caminos de todo tiempo en las comunidades rurales, lo que es uno de los principales obstáculos para que las poblaciones puedan desarrollarse, señaló.

Al respecto, comentó que hace un buen tiempo vienen gestionando el asfaltado de un tramo aproximado de 42 kilómetros de un camino de tierra que une Maracaná con el distrito de Curuguaty, lo que va a beneficiar enormemente a los pobladores asentados a lo largo de este tramo, entre ellos la colonia menonita Durango y varias comunidades indígenas que viven en esta parte del departamento, indicó.

Agregó que, en una reunión reciente con los representantes del Ministerio de Obras, nuevamente recibieron la promesa de que el próximo año 2026 ya estarían comenzando la pavimentación de los 42 km de asfaltado.