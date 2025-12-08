Dengue: mientras aumentan notificaciones de casos, vacunación no avanza

Mientras en Paraguay el panorama epidemiológico muestra que hay un aumento de notificaciones de casos de dengue en las últimas semanas, preocupa la escasa demanda de vacunación contra la enfermedad.

Lea más: Cómo se contagia el dengue: síntomas, etapas y prevención

Datos recientes del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) revelan una realidad alarmante: apenas 250 niños de 6 a 8 años se han inmunizado contra el dengue desde que se inició la inmunización el pasado 19 de noviembre. El país dispone de 70.200 dosis.

Esta cifra de vacunación, extremadamente baja, contrasta con el comportamiento de las notificaciones de cuadros sospechosos, que muestran una tendencia al ascenso con un promedio de 653 por semana a nivel país.

Aumentan notificaciones de casos en 11 departamentos

El boletín señala un ligero incremento en las notificaciones de dengue en 11 regiones del país, lo que demanda una vigilancia activa. Estos departamentos son: Central, Itapúa, San Pedro, Paraguarí, Presidente Hayes, Caaguazú, Canindeyú, Ñeembucú, Amambay, Boquerón y Alto Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¿Hay riesgo de una epidemia de dengue en Paraguay?

Ante la situación, la principal estrategia sanitaria se centra en el control vectorial. “En estos momentos, el control ambiental es la prioridad absoluta para prevenir los criaderos de mosquitos. La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar un nuevo brote", resaltaron desde el Ministerio de Salud.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque la situación actual no registra brotes activos, hospitalizados ni fallecidos en las últimas tres semanas epidemiológicas según el informe epidemiológico del viernes último, el repunte de notificaciones enciende las luces de advertencia.