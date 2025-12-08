Homilías duras en Caacupé contra Santiago Peña: lo que opina el cardenal López

Fuertes homilías y duras críticas fueron emitidas por los sacerdotes ante la inacción del Gobierno de Santiago Peña en el novenario de la Virgen de Caacupé.

El cardenal Cristóbal López, español nacionalizado paraguayo, afirmó que la Iglesia Católica debe siempre asumir el rol de denunciante de la inacción del Gobierno ante injusticias sufridas por los más desfavorecidos.

Destacó, en ese sentido, el rol de la Iglesia paraguaya como mensajero y apoyo del pueblo paraguayo.

“La Iglesia debe asumir siempre un papel de anuncio y de denuncia. Si hay antivalores que van contra el Reino de Dios, entonces hay que denunciarlo. La Iglesia paraguaya ha sido siempre una muy cercana al pueblo, que lo ha acompañado desde la independencia, durante guerras, en momentos de la dictadura y en democracia. Ese es un papel que no se debe perder”, dijo.

Un llamado a toda la comunidad cristiana

A su vez, resaltó que no solo los pastores de la Iglesia Católica deben asumir ese rol de denunciante, sino todo aquel que se considera cristiano.

“Si hay cosas que no funcionan y que atentan gravemente contra la dignidad de la persona humana, contra la atención a los más pobres, pues tienen que decirlo. Pero es toda la Iglesia la que tiene que reaccionar”, indicó.

“No hay que dejar solo a los pastores en esta función, sino que cada uno la tiene que asumir también en la medida de su responsabilidad y de sus posibilidades”, añadió.

Mensaje dirigido también al Gobierno

Aunque no quiso opinar sobre las fuertes homilías emitidas en el novenario de la Virgen porque –según indicó– no pudo seguirlas, refirió que entiende que los sacerdotes utilicen ese espacio para dirigirse al pueblo y al Gobierno.

“Comprendo que los obispos aprovechen esta oportunidad para iluminar al pueblo, y entre el pueblo está también el gobierno, sobre cómo un cristiano tiene que vivir su fe en la política, en la economía, en la comunicación, en la familia”, dijo.

Durante la misa de las 03:00 en la Basílica de Caacupé, el fray Leoncio Vallejo realizó hoy fuertes críticas al Gobierno de Santiago Peña. Denunció la falta de medicamentos para niños, desalojos violentos y episodios de corrupción.