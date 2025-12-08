La dura crítica al Gobierno de Peña durante la misa de la madrugada en Caacupé

La misa de las 03:00 en Caacupé, presidida por el padre Máximo Mendoza y a cargo de los Jesuitas, se convirtió en un escenario de fuertes críticas al Gobierno de Santiago Peña durante la homilía a cargo del fray Leoncio Vallejo Benítez.

En su mensaje, Vallejo Benítez hizo referencia a los problemas de salud pública y la distribución de recursos: “mientras el dinero sobra para los viajes del presidente de la República” y agregó: “Sube el presupuesto para que viaje el Presidente, pero los niños no tienen medicamentos“.

El fray no dejó de lado los conflictos sociales, citando la actuación de las fuerzas de seguridad en el violento enfrentamiento entre la Policía y campesinos en la estancia Lusipar en el Departamento de San Pedro. “A quienes están reclamando un pedazo de tierra donde vivir decentemente”, mencionó.

Recordó la manifestación de jóvenes, “hay muchos gritos en nuestro país pidiendo justicia” y recordó las protestas de la Generación Z, señalando que “fueron golpeados, fueron apresados”.

“Hacen lo que quieren”

Durante la homilía, Vallejo Benítez también comparó la situación actual con episodios de la dictadura, donde eran frecuentes las amenazas de cárcel contra quienes reclamaban derechos. Enfatizó que ciertos funcionarios enfrentan represalias por criticar al gobierno: “hay parlamentarios, ministros e intendentes que van contra la corriente o que se atreven a criticar, les tiran enseguida a la fiscalía. Sin embargo, para los amigos y los correlíes, no hay ley ni contraloría. Hacen lo que quieren”.

El sacerdote también se refirió al caso de Paso Yobay, donde pudo constatar personalmente cómo el poder del dinero influye en la violación de la ley:

Mafia de los pagarés

“Vemos lo que está pasando por culpa del dinero”, haciendo alusión a la mafia del pagaré. Añadió: “Si contáramos todo lo que la gente nos cuenta de los episodios de corrupción”.

"Sabemos que no estamos bien en el país”, sentenció.

La homilía, seguida por miles de fieles en la explanada de la Basílica de Caacupé, se destacó por su tono crítico y la directa mención de problemas sociales, económicos y políticos que afectan al país.