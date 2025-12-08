Video: paraguayos construyen un Tupasy Ycua en Madrid

Los connacionales residentes en Madrid, España prepararon una cadena con medalla del peregrino para todos los participantes de la primera peregrinación que realizan en honor a la Virgen de Caacupé al Tupasy Ycua ubicado en el parque El Retiro.

El párroco de la Parroquia Santa María del Camino, de Madrid, el paraguayo Moisés León, indica que luego de la peregrinación compartieron comidas típicas de la tierra guaraní.

Una de las compatriotas llevó la imagen de la Virgen de Caacupé a la que regaló su cabello como una promesa.

La gran mayoría comenta que pide salud y agradece que su familia está completa en la madre patria.

Nélida peregrinó con la imagen de Virgen que pertenece a su prima que se encuentra hospitalizada, por lo que pide por su salud.

Con banderas paraguayas y cánticos llegaron al Tupasy Ycua de Madrid.