Caacupé: el boom del capibara en artesanía

El capibara en forma de alcancías o pequeñas figuras artesanales hechas en Areguá son el boom de este año, en Caacupé, comentan los encargados de los puestos de ventas de la zona de Tupasy Ykuá.

Los precios van desde G. 10.000 hasta 35.000. “Es lo que más le gusta a los niños”, sostienen.

Otro objeto muy querido es la replica de la Copa del Mundo, también artesanía de Areguá, que se ofrece en G. 40.000.

Las tradicionales alcancías de chanchitos grandes con los clubes más tradicionales del Paraguay se venden a G. 50.000.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Caacupé 2025: muestras de fe y esperanza en la Villa Serrana

“Esta vez los chanchitos de Cerro son los más vendidos porque salió campeón”, dice uno de los vendedores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para el “Caacupé Poty” también son muy bien vistas las ollitas de la abundancia, para atraer fortuna a las casas. Hay en medidas de G. 15.000 y G. 25.000.

Lea más: Caacupé: peregrinos copan las calles y se preparar para la serenata a la Virgen

Si bien la concentración de artesanía se da mayormente en torno a Tupasy Ykuá, este año las calles de Caacupé están atestadas de puestos de venta.

Se ofrece de todo y hay de todo para obtener alguna ganancia para estas fiestas de Fin de Año. Los vendedores también aguardan un milagro económico para sus bolsillos.