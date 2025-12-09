Denuncian que Essap incumple promesas y vuelven a parar obras de desagües del Hospital General de Coronel Oviedo

Existe un llamado público en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con ID 474.963, denominado “Implementación de medidas adicionales a las lagunas de estabilización de la ciudad de Coronel Oviedo”, que ya fue adjudicado a la empresa MANCUSO & CIA. SRL. La firma, representada por Claudio Cabral Lovera, obtuvo un contrato por un valor total de ₲ 509.400.000.

El 17 de octubre pasado se conformó en la Gobernación de Caaguazú una mesa de trabajo interinstitucional, con representantes de la Gobernación, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Comisión Vecinal de Pindoty y la Essap, a fin de destrabar el conflicto surgido por el plan de vertido de aguas residuales tratadas del Hospital General de Coronel Oviedo. En la ocasión, la Essap presentó un plan de acción atendiendo los puntos exigidos por los vecinos, lo que había permitido alcanzar un acuerdo y reanudar las obras del sistema de desagüe del nuevo hospital.

Desde ese entonces, los vecinos denuncian que solo se hicieron algunos trabajos menores, como la reposición de los tejidos perimetrales de los estanques y una reparación a medias de los caminos, pero que el problema principal sigue igual o peor que antes.

Uno de los pobladores afectados, Adán Rolón, señaló que después de aquella reunión con las autoridades se tuvo una leve mejoría en el tratamiento de las aguas residuales; sin embargo, hace unos 22 días el olor y la contaminación volvieron a acentuarse. Ante la inacción de las autoridades, nuevamente decidieron parar la obra de instalación de cañerías para el desagüe de aguas residuales del Hospital General de Coronel Oviedo, que tendrá como destino final los estanques de la Essap.

Agregó que hasta el momento no hay ningún tipo de avance en la obra y que todo apunta a una nueva promesa incumplida de la Essap.

Por su parte, el secretario general de la Essap, Anuar Gossen, dijo que el proceso de licitación para las obras en la Laguna Pindoty ya fue debidamente adjudicado. Señaló que en esta etapa se encuentran a la espera de la asignación del código de contratación por parte de la DNCP, requisito necesario para la posterior emisión de la orden de servicio y el inicio formal de los trabajos.

No obstante, indicó que la Essap viene ejecutando de manera paralela una serie de acciones complementarias, tales como la limpieza integral del predio, trabajos de mantenimiento y ajustes en las compuertas, entre otras intervenciones técnicas, con el objetivo de mejorar las condiciones actuales mientras se cumplan los procedimientos administrativos.

Lo cierto y lo concreto es que la obra de instalación de las tuberías de desagüe del Hospital General de Coronel Oviedo vuelve a sufrir una interrupción, y por el momento el nosocomio aún no cuenta con un sistema de vertido alternativo de sus aguas residuales tratadas. Todo el desecho se está utilizando para el regadío de las áreas verdes del hospital.