Internos de Asunción: No hubo acuerdo con transportistas y sigue amenaza de paro

El intento de concejales de Asunción por desactivar el paro del servicio del transporte interno de la capital, fracasó. En la audiencia pública realizada esta mañana, a la que convocaron a transportistas, vecinos y representantes del Viceministerio del Transporte (VMT), no se llegó a un acuerdo. La amenaza de los transportistas de un paro a partir del 15 de diciembre, continúa, mientras no haya aumento del pasaje -actualmente de G. 2.800-, hasta los G. 3.400.

Rosmary González, vocera de los usuarios, reclamó que Vicente Capello, director de Tránsito de la Municipalidad de Asunción -a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista)-, se oponga al ingreso, al menos temporal, de empresas del área metropolitana a los barrios capitalinos, para cubrir itinerarios internos abandonados, como el de la Línea 16-2, que dejó de operar en noviembre.

“No puede ser que la Dirección de Tránsito tenga que enfrentarle a los concejales, que le desafíe al intendente y que, por su culpa, vaya a quedar mal la Municipalidad de Asunción. Amenazan con el chantaje de que nos vamos a quedar sin colectivo, pero si ya no tenemos más colectivos”, señaló.

Lamentó que, pese a que los vecinos consiguieron la oferta de una empresa del área metropolitana para cubrir el recorrido de la Línea 16-2, siguen encontrando trabas en la comuna, cuando ya tienen respuesta favorable del Viceministerio de Transporte (VMT) y de la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram).

Sin aumento, no hay servicio, dice Ucetrama

Por su parte, desde la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), mantienen su posición de cesar los servicios a partir del 15 de diciembre, si la Junta Municipal no aprueba el aumento del pasaje.

Teófilo Morales, presidente del gremio, dijo que ya no tienen recursos para continuar operando. “A partir del 15, que es la fecha que más o menos calculamos que estaríamos en condiciones de mantener, de alguna forma, el servicio; ya no tendremos condiciones”, explicó.

Morales señaló que tenían la esperanza de que se apruebe el pedido de aumento del pasaje, pero que si no se trata, “se declarará la muerte” del sistema interno. “Hay, aparentemente, algún interés en que el Viceministerio se haga cargo de los itinerarios de Asunción y si las autoridades están en condiciones de regalarle su patrimonio, nosotros no tenemos nada que hacer”, dijo.

Andrés Mallada, asesor de Ucetrama, dijo que mantienen la esperanza de que en la sesión de mañana miércoles se apruebe el reajuste que piden. De darse, eso les permitiría a los empresarios mantener la operatividad e incluso recuperar a las empresas como La Unión SRL, mientras trabajan en la modernización del sistema, agregó. Este proceso incluiría un aumento de la flota, con una tarifa única, entre otras cosas.

No tratarán aumento mañana, dicen

El concejal César “Ceres” Escobar (ANR-cartista), confirmó que en la sesión de este miércoles, no habrá aún tratamiento al pedido de ajuste solicitado por los empresarios. “Vamos a tener un dictamen técnico, jurídico y político, para la siguiente sesión, no para la de mañana”, expresó.

El concejal señaló que el objetivo es encontrar una solución legal, rápida y de calidad para el usuario del transporte público en Asunción antes de Navidad. Remarcó que a los vecinos no les interesa quién presta el servicio, sino que este sea eficiente. “El ánimo es respaldar al transporte que preste un servicio de calidad al usuario”, recalcó.

Rosanna Rolón (ANR- independiente), por su parte, se mostró favorable al ingreso, al menos excepcional, de colectivos del área metropolitana para cubrir la necesidad de los vecinos. “Hay un problema de criterio de autonomía municipal, que es lo que se va a resolver, seguramente, a mediano plazo”, agregó.

El concejal Javier Pintos (ANR-cartista) manifestó su preocupación por el perjuicio que provocó en el servicio interno de la ciudad de Asunción su exclusión del subsidio que reciben las empresas del área metropolitana y se mostró a favor de eliminar esa inequidad, ya con la inclusión de las empresas internas o con la eliminación del subsidio.