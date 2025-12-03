Asunción: Vecinos exigen que se libere itinerario de Línea 16-2

Un grupo de vecinos de Asunción, afectados por la suspensión del servicio de la empresa La Unión SRL, responsable de la línea 16-2, reclamaron este miércoles que el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), libere el itinerario para que otras empresas cubran el servicio.

Los vecinos gestionaron por su cuenta que la empresa San Isidro SRL se hiciera cargo del itinerario y ahora requieren la autorización del intendente y del Viceministerio de Transporte.

Rosmary González, vocera de los vecinos, reclamó además que algunos concejales oficialistas estén dando largas al asunto, convocando a audiencias públicas, antes que exigir, al menos de forma provisoria, que se permita que la empresa cubra el itinerario. “Nosotros ya le damos la solución a ellos, ya conseguimos el transporte, necesitamos que liberen el itinerario, nada más”, reclamó.

Recordó que la línea 16-2 era una de las pocas internas que todavía cubría amplios sectores de Asunción y conectaba a barrios como Loma Pytã, Trinidad, San Jorge, Campo Grande, Villa Guaraní, Villa Morra, el microcentro, Sajonia, Barrio Obrero y Tacumbú.

Intendente deberá gestionar liberación

En la sesión ordinaria de este miércoles, la Junta Municipal aprobó por unanimidad encomendar al intendente que, en conjunto con el Viceministerio del transporte, acuerden la liberación del itinerario, para que la empresa referida se haga cargo.

El concejal Humberto Blasco (PLRA), uno de los promotores de la liberación, explicó que se corrió traslado a la Intendencia “para trabajar un convenio para que, por razones de urgencia, puedan ingresar empresas concesionarias del Viceministerio de Transporte” a cubrir el servicio.

Además, señaló que “se encomendó a la Comisión de Tránsito que convoque a una audiencia pública para abordar el fondo de la cuestión, que consiste en la necesidad de ver qué hacer con las líneas de Asunción y sus itinerarios”.

Internos en picada

A mediados de noviembre, desde la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), confirmaron que la empresa La Unión SRL, que operaba la Línea 16-2, dejó de operar.

Ante esta situación, miles de usuarios quedaron sin transporte y fueron obligados a buscar otras alternativas para movilizarse a bajo costo.

Mauricio Maluff, integrante de Opama, había expresado que, antes de la salida de servicio de la Línea 16-2, de las nueve empresas internas que operaban en la capital, solo permanecían en circulación la Línea 6, que opera con menos del 50% de su flota habilitada y la Línea 13-2, que mantiene en promedio siete unidades.