Nueva fase de desvíos en la avenida Elizardo Aquino durará diez días

Desde este martes hasta el viernes 19 de diciembre, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones pone en marcha el esquema de circulación temporal sobre la avenida Elizardo Aquino (Tape Tujá), en el tramo comprendido entre las calles Gral. Bernardino Caballero y San Miguel.

En esta fase, el tránsito en ambos sentidos se mantiene habilitado mediante un recorrido guiado, con un desplazamiento gradual hacia la banquina en el sentido Luque-Asunción y finaliza con el retorno al carril habitual.

La configuración responde a las necesidades del frente de obra y permite seguir trabajando sin interrumpir el flujo vehicular. Esta etapa forma parte del avance de obras del Corredor Vial Las Residentas.

“En el lugar donde estamos, trabajamos el fin de semana para realizar el cruce de alcantarillas que sirve para el mejoramiento del drenaje pluvial de la zona. Esta semana estaremos trabajando en el desarrollo de la alcantarilla a lo largo de la ruta”, explicó el ingeniero Rogelio Espínola, responsable de obra zonal.

Como la excavación ingresa un poco a la ruta, se tuvo que generar un pequeño desvío de unos 70 metros. “Esto hará que el tránsito que sale de Luque pueda circular por la banquina y el que ingresa a Luque tendrá que circular por la calzada contigua”, agregó el ingeniero.

Con respecto al tiempo estimado, señaló que tardarían de una semana a diez días, aunque mucho dependerá de las condiciones climáticas o del terreno mismo.

Toda la obra va desde la intersección con la Avenida Silvio Pettirossi hasta la Avenida Sudamericana. “Son dos carriles de ida y dos carriles de vuelta, para el mejoramiento de la fluidez del tránsito y del desagüe pluvial”.

“Tenemos un plazo de 18 meses, que finaliza en febrero del 2027 y estamos avanzando conforme a lo previsto”, concluyó.