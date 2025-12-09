Nacionales
09 de diciembre de 2025 - 10:25

Perro causa accidente que termina con una persona fallecida

La motocicleta impactó contra el local comercial y derribó el techo de la entrada.
Una mujer de 30 años perdió la vida luego de que la moto en la que viajaba como acompañante impactara contra un local comercial. Todo se originó cuando un perro salió corriendo e impactó contra el biciclo, cuyo conductor terminó perdiendo el control. El hecho ocurrió el viernes en la ciudad de Ñemby.

Por ABC Color

Una mujer, que viajaba como pasajera de motobolt perdió la vida, horas después del accidente, luego de que un perro saliera al paso del biciclo y este terminara impactando contra la estructura de una casa comercial.

El conductor fue identificado como Óscar Coronel (22) y la mujer, Paula Rolón (30 años), quien falleció al día siguiente y dejó un niño huérfano.

El hecho ocurrió en horas de la tarde en el barrio San Carlos de la ciudad de Ñemby, cuando el can salió corriendo de su casa y cruzó la calle. El conductor de la plataforma, que no tuvo tiempo para realizar alguna maniobra, impactó de lleno al animal y posterior a eso perdió el control de su motocicleta.

Producto de las heridas, el conductor del biciclo fue llevado hasta un hospital cercano, mientras que la pasajera, que no tenía casco de seguridad, fue trasladada hasta el Hospital de Trauma, donde posteriormente perdió la vida.

